Esenzione spesa sanitaria, approvato codice per i minori privi di sostegno familiare

“Per quanto la normativa nazionale preveda già da tempo l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i minori privi di un sostegno familiare – dichiara l’assessore Doria – non è mai stata data un’indicazione alle Regioni in merito all’estensione dei codici d’esenzione esistenti o all’istituzione di un nuovo codice ‘ad hoc’. Mentre per i minori di 6 anni avevamo già un riferimento nel codice esenzione E01, abbiamo ritenuto opportuno intervenire per quelli nella fascia tra i 6 e i 18 anni. Per dare piena applicazione alla legge nazionale (e nello specifico all’articolo 8, comma 16 della legge 537 del 1993) abbiamo quindi istituito un nuovo codice esenzione, identificato con E05 che sarà in vigore una volta completati i passaggi amministrativi e verrà applicato in tutti i casi previsti per l’esenzione della spesa dei farmaci, delle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche, comprese cure le cure termali”.