Convegno CISL Ogliastra, assessore Lai: “Lavoro come potenziale personale e ruolo sociale”

L’assessore Lai interviene al convegno CISL Ogliastra “Formazione, competenze e politiche attive del lavoro”.

“Un’occasione importante di incontro e confronto per favorire il dialogo tra le istituzioni e stringere un patto sociale con i territori e il sindacato, basato sulla reciproca collaborazione e sulla fiducia, il motore dell’economia“.

“Il lavoro oggi non è più solo un’attività fisica o intellettuale profferta in cambio di un compenso, è molto di più. Oltre ad essere un mezzo per esprimere il proprio potenziale, è un diritto inviolabile, la cui perdita porta l’individuo a non possedere un’identità e un ruolo sociale”. Così l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai è intervenuta al Convegno della CISL Ogliastra “Formazione, competenze e politiche attive del lavoro: sfide e prospettive per l’Ogliastra e la Sardegna del futuro, tenutosi oggi a Tortolì presso l’ Hotel La Bitta.