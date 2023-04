Desirè Manca (M5S) replica a Pittalis (Forza Italia): “Stacchi la spina piuttosto che criticare un governo sostenuto dal suo partito”

Desirè Manca (M5s): “Anziché lamentarsi e criticare l’operato di una Giunta che il suo partito sostiene da quattro anni, per quale motivo il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, non chiede al suo coordinatore Ugo Cappellacci di staccare la spina a questo governo regionale, dimostrando così un briciolo di dignità? Davvero Pittalis e gli esponenti di Forza Italia credono che i sardi siano così ingenui e dotati di poca memoria. Davvero egli pensa che i sardi siano disposti ad ascoltare le rimostranze di un politico che appartiene ad uno schieramento che appoggia il governo Solinas?

Un governo guidato da un Presidente che, tra l’altro, è stato sostenuto per quattro lunghi anni dalla sua collega Alessandra Zedda. Quest’ultima ha sempre protetto e difeso il Governatore spesso facendone le veci nelle riunioni di Giunta. Un partito al quale appartiene anche il vice presidente della Regione Fasolino. Come può quindi Pittalis oggi decidere di puntare il dito, quando il suo partito, assieme al Presidente Solinas, è artefice, o meglio complice, della situazione catastrofica in cui versa la nostra isola”.

Così la consigliera regionale del M5s Desirè Manca replica alle dichiarazioni rilasciate dal deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, nel corso del convegno promosso dagli azzurri su “I giovani e la politica” alla Provincia di Sassari. «Quando una giunta – ha affermato il deputato- non è in grado di dare risposte ai sardi, ritengo che bisogna prenderne atto. E quindi porsi il problema se sussistano le condizioni per sostenere una giunta molto deficitaria e carente».

