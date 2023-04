Iveco To­ri­no, Ugl Me­tal­mec­ca­ni­ci:“Ne­gli Enti Cen­tra­li straordinario ri­sul­ta­to alle ele­zio­ni Rsa”

La Ugl Metalmeccanici ottiene per la prima volta tre Rsa degli Enti Centrali Iveco di Torino. e’ il secondo sindacato in Italia.

L’U­gl Me­tal­mec­ca­ni­ci con­qui­sta per la pri­ma vol­ta 3 Rsa ne­gli Enti Cen­tra­li Iveco di To­ri­no. Si attesta così secondo sindacato, con il 13,6% delle preferenze. Passa da non essere rappresentata, all’ottenere 3 Rsa. Un risultano im­por­tan­te per la rappresentanza del­la Ugl me­tal­mec­ca­ni­ci nel grup­po Iveco. Eletti, la ‘trascinatrice del gruppo’ Giovanna Russo unitamente a Salvatore D’Amico e Silvio Farris.

Il Se­gre­ta­rio Pro­vin­cia­le Ugl Me­tal­mec­ca­ni­ci di To­ri­no, Ciro Ma­ri­no, rin­gra­zia tut­ti i can­di­da­ti e la com­mis­sio­ne elet­to­ra­le. Ma anche tut­te le Rsa elet­te e na­tu­ral­men­te, tut­ti i lavoratori che con il loro voto han­no per­mes­so alla Ugl di ben rap­pre­sen­tar­li per i pros­si­mi anni. “Un ri­sul­ta­to – con­clu­de Ma­ri­no – che pre­mia l’O.S. in tut­ti i siti industriali dove ci presentiamo. Di riflesso rispecchia la grande crescita dell’Ugl Metalmeccanici che sta avvenendo a li­vel­lo nazionale”

Il Segretario Na­zio­na­le dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, a nome personale e di tutta la federazione espri­me soddisfazione per il ri­sul­ta­to conseguito. “Un riscontro eccezionale che vede la nostra organizzazione sindacale raddoppiare i consensi rispetto ai due anni precedenti nel gruppo Iveco, segno che i lavoratori credono sempre più nella nostra azione politica messa in campo dalla federazione Ugl metalmeccanici”. Spera inoltre, si complimenta con il Se­gre­ta­rio Pro­vin­cia­le Ugl Me­tal­mec­ca­ni­ci di To­ri­no Ciro Ma­ri­no, per l’im­pe­gno costante, capillare, incisivo e per il la­vo­ro che svol­ge quotidianamente nel ter­ri­to­rio To­ri­ne­se con ri­sul­ta­ti importarti: sinonimo della grande e bella squadra della federazione che con serietà e senso di abnegazione lavora ottenendo risultati di tutto rilievo a favore e tutela del lavoro, dei diritti e della difesa occupazionale”.

