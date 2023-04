Betobahia: canzone al Carnevale di Gambettola

Betobahia dedica una canzone al Carnevale di Gambettola.

Appena tornato in Romagna dalla sua “caliente” estate brasiliana. Il cantautore sammaurese Alberto Pazzaglia, per tutti Betobahia, fa subito parlare di sé.

L’autore del celebre brano “Ciapa la Galeina”, che quest’anno compie 20 anni, ha scritto un nuovo brano dedicato a “Gambettola, il Carnevale della Romagna” che va dal 10 al 15 aprile. Una delle manifestazioni folcloristiche più antiche di questa terra. Quest’anno si celebra la 137ª edizione.

advertisement

Per altro, si tratta di una edizione speciale per questa rassegna che, per la prima volta, si onora di avere due maschere ufficiali che presenzieranno a tutti gli eventi annuali del Carnevale e dell’Associazione Gambettola Eventi: Gambino e Sgambetta.

Betobahia, sempre sensibile alle tradizioni, ha voluto rendere omaggio a questo grande evento e ai suoi organizzatori proponendo una nuova canzone. Verrà presentata in anteprima lunedì prossimo durante le due sfilate dei carri allegorici.

Il brano musicale, definito “intergenerazionale”, coinvolgerà e farà ballare tutto il pubblico presente alla grande kermesse. “Il Carnevale di Gambettola – spiega Bertobahia – rappresenta fedelmente l’identità di questa terra che, tra folklore ed allegoria, da sempre ama divertirsi. Adoro le tradizioni e tutto ciò che le conserva, per questo la canzone che ho scritto per il Carnevale della Romagna è un regalo sincero che mi viene dal cuore”.

“Siamo davvero grati a Betobahia per questo bel pensiero – ha detto Davide Ricci, patron dell’evento – la sua musica porterà un altro tocco di allegria in una kermesse che si annuncia davvero indimenticabile”.

Il video del brano – scritto da Betobahia con gli arrangiamenti del maestro Luca Bongiorni – è da pochi giorni su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Lz4FmgZhYuM.