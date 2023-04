A Nuoro una Pasqua al servizio della comunità

La sicurezza nel ponte festivo è un punto fermo nell’agenda dei Carabinieri di Nuoro

Come da tradizione, il weekend pasquale e il clima mite preannunciano un picco del flusso turistico nel nuorese. Affinché le feste trascorrano in sicurezza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro si preparano a moltiplicare gli sforzi mettendo in campo tutte le risorse disponibili.

Pur non trascurando le normali attività degli oltre settanta presidi presenti sul territorio, le donne e gli uomini dell’Arma affronteranno il ponte festivo al servizio di coloro che si sposteranno per godere del sole primaverile e qualche ora di svago. I Carabinieri saranno tuttavia anche a servizio dei meno fortunati che resteranno a casa.

È previsto un impiego imponente di militari e mezzi, dal sabato mattina fino alla sera di Pasquetta. Presidieranno le strade, pattuglieranno le campagne e vigileranno nei centri abitati. Gli scopi saranno gli stessi che li animano da più di duecento anni: servire la comunità e garantire il rispetto delle regole.

Con l’augurio di una serena Pasqua e una felice Pasquetta, il Comando Provinciale di Nuoro ricorda, infine, che è attivo il Numero Unico Europeo per le Emergenze ‘112’. Sottolinea che gli operatori ascolteranno tutte le richieste – ventiquattrore su ventiquattro – e faranno intervenire la pattuglia più vicina, in caso di necessità.

