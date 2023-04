A Cagliari 16 ore di lezione di disegno organizzate dalle Acli provinciali



Al via la nuova edizione del laboratorio di disegno delle Acli. Il percorso si terrà il martedì dalle 9.30 alle 12.10 in viale Marconi a Cagliari. Per poter partecipare necessaria l’iscrizione entro il 5 maggio.

Forme e proporzione, ombre e profondità, tecniche di base di tratteggio e coloratura. Le Acli Provinciali di Cagliari organizzano una nuova edizione del laboratorio di disegno finalizzato ad apprendere le tecniche di disegno e di colore copiando dalla realtà oggetti singoli, frutta e composizioni miste.

Il laboratorio si terrà presso la sede Acli di Cagliari in viale Marconi 4 martedìdalle 9.30 alle 12.10, per un totale di 16 ore.

Il programma prevede i seguenti temi:

perfezionamento nello studio dell’oggetto e delle sue proporzioni;

la copia dal Vero;

lo studio della luce e delle ombre attraverso il colore;

gli effetti del colore sul cartoncino colorato.

Le iscrizioni potranno pervenire alla segreteria Acli entro il 5 maggio, inviando una mail a acliprovincialicagliari@gmail.com oppure chiamando il numero 07043039.

