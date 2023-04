Chiesto il processo per l’automobilista che ha causato la morte di ALESSIO MASSESSI e AMBRA UTZERI

CHIESTO IL PROCESSO PER L’AUTOMOBILISTA “ESCLUSIVA RESPONSABILE”

DEL TRAGICO FRONTALE COSTATO LA VITA AD ALESSIO MASSESSI E AMBRA UTZERI

La 50enne di Castiadas è accusata di aver causato la tragedia con tutta

una serie di gravi violazioni: dovrà rispondere di duplice omicidio stradale. Udienza

preliminare il 27 giugno

Ha provocato un terribile frontale costato la vita a due persone incolpevoli cavandosela con ferite non gravi, la sola a uscire viva da quell’inferno, ma adesso dovrà risponderne davanti alla giustizia e ai familiari delle vittime. A conclusione delle indagini preliminari sull’incidente che il 29 novembre 2021 ha strappato all’affetto dei loro cari Alessio Massessi, 38 anni, di Villaputzu (Sud Sardegna), e Ambra Utzeri, 32, di Villasimius (Su), il Pubblico Ministero della Procura di Cagliari titolare del procedimento penale, il dott. Paolo De Angelis, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di duplice omicidio stradale, aggravato anche dalle pesanti violazioni al Codice della Strada, per S. D., cinquant’anni, di Castiadas (Su), l’automobilista accusata di aver causato “in via esclusiva” la tragedia: “_per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia (generica) e violazione delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale previste dal Codice della Strada (specifica), in particolare gli artt. 140 (obbligo generico di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada), 141 (obbligo di adeguare la velocità in modo da non creare pericolo e di conservare il controllo del mezzo per poter compiere le manovre in condizioni di sicurezza; rispetto dei limiti di velocità su strada extraurbana secondaria) e 148 (comportamento in caso di sorpasso, in particolare l’obbligo di effettuare il sorpasso in condizioni di strada libera e tenendo conto della velocità del veicolo sorpassato e della presenza di veicoli in senso contrario)_” per citare la richiesta del magistrato. Riscontrando la quale, il Gup del Tribunale cagliaritano, dott. Michele Contini, ha fissato per il prossimo 27 giugno 2023, alle 10.15, l’udienza preliminare del processo.

Il tremendo e complesso sinistro è accaduto alle 10 del mattino, sulla

Provinciale 19 al chilometro 8+700 nel territorio comunale di Castiadas,

in località San Pietro, ed è stato ricostruito nei dettagli

dall’ing. Francesco Marongiu, il consulente tecnico d’ufficio

nominato dal Sostituto procuratore che inizialmente si era occupato

dell’inchiesta, la dott.ssa Maria Virginia Boi, per accertarne

dinamica, cause e tutte le responsabilità: alle operazioni peritali ha

partecipato come consulente tecnico per la parte offesa anche l’ing.

Paolo Marcialis, esperto messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A.,

società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e

tutela dei diritti dei cittadini a cui si sono affidati i familiari di

Massessi, attraverso il responsabile della sede di Cagliari, dott.

Michele Baldinu.

E’ emerso che l’imputata, che percorreva la Sp 19 alla guida di una

Peugeot 206 in direzione da Villasimius verso Castiadas centrale,

all’inizio di un lungo rettilineo ha intrapreso un’azzardata manovra

di soprasso della Fiat Grande Punto condotta da Ambra Utzeri, giovane

mamma di tre figli, “_a una velocità di circa 118 km/h_” scrive il

Sostituto Procuratore nel suo atto, a fronte del limite vigente di 90

km/h. “_Una volta immessasi nella corsia opposta, tuttavia_ – prosegue

il magistrato – _S. D. __si avvedeva dell’arrivo in direzione opposta

del furgone Opel Vivaro condotto da Massessi_”: l’ignaro e

incolpevole trentottenne, affermato imprenditore turistico, proprietario

di un noto stabilimento balneare e conosciutissimo dj, stava procedendo

tranquillamente per la sua strada e peraltro (invece) rispettando i

limiti di velocità. A quel punto, dunque, la conducente della Peugeot,

per evitare lo scontro frontale, “_intraprendeva la manovra contraria

di rientro nella corsia di marcia di pertinenza_” che però era

occupata dalla Fiat Grande Punto della signora Utzeri, che pure, “_per

consentirle il sorpasso, aveva rallentato e per la quale quella manovra

era del tutto inattesa e imprevedibile_” sempre per citare la

richiesta del Sostituto Procuratore.

La cinquantenne ha così di fatto scatenato l’inferno. Pur riuscendo a

rientrare, continua il Pm, “_effettuava una manovra tale da ritrovarsi

a ridosso dell’auto della Utzeri che la precedeva e, per evitarne il

tamponamento da tergo, sterzava verso destra, proseguendo la sua marcia

nella cunetta di destra e in questa fase sopravanzava la Grande Punto,

sfilandole alla destra e andando a colpirla sulla fiancata laterale

destra con la propria fiancata sinistra, con un’azione radente e in

tal modo imprimendo all’auto della signora Utzeri una direttrice di

marcia che la spostava verso la corsia di sinistra, che quindi

invadeva_”, con il conseguente tremendo scontro frontale con il

furgone di Massessi. Ma non è finita qui perché l’imputata, dopo

aver fatto perdere alla Utzeri il controllo della sua Punto e averla di

fatto scagliata nella corsia opposta, superandola per di più a destra,

“_perso a sua volta il controllo della sua Peugeot deviava anche lei

in modo incontrollato verso sinistra, nella corsia opposta a quella di

marcia, andando a sua volta a collidere con la parte fronto-laterale

sinistra della sua vettura contro la parte posteriore della fiancata

sinistra dell’Opel Vivaro, in coincidenza temporale con lo scontro

frontale tra lo stesso furgone e Fiat Grande Punto_”. Al mezzo del

trentottenne sono dunque piombate addosso in contemporanea entrambe le

macchine.

Com’è tristemente noto, Massessi e Utzeri a causa del violentissimo

impatto sono deceduti, “_in virtù di una serie causale, innescata

dalle manovre di S. D., in violazione delle regole cautelari da cui è

derivato, in via esclusiva, l’evento mortale_” conclude il Pubblico

Ministero. Alessio tuttavia non è spirato subito, è sopravvissuto

almeno una ventina di minuti, è riuscito a sganciarsi la cintura di

sicurezza e ha cercato di uscire dall’abitacolo mettendo il piede

sinistro sull’asfalto, ma aveva quello destro incastrato nella

pedaliera ed è rimasto quasi a testa all’ingiù chiedendo a gran

voce, prima a parole poi con i gesti, che lo liberassero: lo avrebbero

fatto solo quattro ore dopo i vigili del fuoco. A suo padre resterà

sempre il dubbio che al figlio possano essere state fatali anche le

difficoltà di respirazione legate a quella postura, anche perché

Massessi soffriva da sempre di problemi respiratori, era allergico alla

polvere e asmatico, così come l’ulteriore rammarico che i sanitari

che gli hanno praticato tutti gli interventi rianimatori non lo abbiano

prima estratto completamente dal furgone e disteso per bene.

Ai suoi familiari, che in tutto l’iter sono stati seguiti da

Studio3A-Valore S.p.A., resta quanto meno la consolazione che, come

conclude il consulente tecnico nella sua perizia, “_la ricostruzione

dell’evento ha fatto emergere la totale estraneità del Massessi nel

verificarsi del sinistro_”.