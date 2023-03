Sardegna Playground: inaugurata alla ex Manifattura Tabacchi Cagliari la mostra di tecnologie interattive e immersive

È stata inaugurata questa mattina a Cagliari, negli spazi di Opificio Innova presso l’ex Manifattura Tabacchi, la mostra esperienziale Sardegna Playground; dedicata alle tecnologie interattive e immersive con attività di gioco, scoperta e apprendimento.

Per il taglio del nastro era presente Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna; che ha contribuito alla realizzazione dell’esposizione insieme a INNOIS – Innovazione e idee per la Sardegna.

Le tecnologie interattive e immersive stanno diventando sempre più importanti; perché offrono nuove opportunità di apprendimento che possono aumentare il coinvolgimento e migliorare la comprensione di concetti astratti.

La mostra presenterà una vasta gamma di installazioni e tecnologie, tra cui giochi educativi, simulazioni, Oculus con contenuti in realtà virtuale, video e schermi interattivi.

“L’inaugurazione di Sardegna Playground – ha sottolineato Spissu –

è un evento speciale non solo per la città di Cagliari ma per tutta l’isola perché le tecnologie interattive e immersive hanno un’importanza crescente nella società di oggi.

Sono molto felice, quindi, di inaugurare questa importante mostra che consolida anche la collaborazione della Fondazione di Sardegna e di INNOIS con Opificio Innova per la promozione di importanti iniziative dedicate alla scienza, alla tecnologia e all’innovazione”.

La terza grande esposizione che gli spazi della Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari ospitano negli ultimi anni

“Dopo Illusion nel 2021 e House of Robotics del 2022, questa mostra esperienziale con attività di scoperta, apprendimento e gioco è la terza grande esposizione che gli spazi della Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari ospitano negli ultimi anni.

Un segnale importante – ha concluso il Presidente della Fondazione –

perché dopo gli anni della pandemia questo luogo si conferma un importante hub non solo dell’innovazione ma anche per le imprese, le professioni, la formazione e l’educazione”.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire le più innovative tecnologie interattive e immersive attraverso giochi educativi e attività collaborative che stimolano le capacità di collaborazione e partecipazione.

Le attività sono state studiate per stimolare lo sviluppo di competenze legate alla creatività, al problem solving e al team building.

Saranno organizzate anche visite guidate per gruppi scolastici. Le visite durano circa 60 minuti e sono accompagnate da personale specializzato nell’utilizzo delle tecnologie.

In questo modo, gli studenti avranno la possibilità di apprendere in modo innovativo e coinvolgente.

Tutte le info su orari, costi e prenotazioni sono presenti sul sito web: sardegnaplayground.opificioinnova.it