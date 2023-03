Il dr. Salvatore Sinatra, anestesista-rianimatore e direttore responsabile dell’unità operativa Cure Domiciliari Integrate presso la ASL 4 Lanusei, è il nuovo commissario della Lega Tortolì. La nomina è stata ufficializzata dal Commissario regionale, l’onorevole Dario Giagoni

Il neo commissario della Lega Tortolì, Salvatore Sinatra, oltre a occuparsi delle attività che vedono coinvolti militanti, iscritti e simpatizzanti, sarà impegnato anche nel coordinamento della campagna elettorale per le amministrative di primavera.

Come sottolineato dal Commissario regionale Dario Giagoni (impegnato nel corso della giornata odierna al tavolo convocato dal centrodestra per le amministrative 2023): “La Lega deve radicarsi sempre di più nei vari territori. Per farlo ha bisogno di essere presente nei vari consigli comunali, da sempre il luogo ove si ascoltano e si conoscono le necessità e le richieste dei cittadini.

Tortolì, così come tutto il territorio dell’Ogliastra, è strategico e basilare per la crescita economica della Sardegna. La Lega intende ovviamente stimolare il suo sviluppo in ogni maniera.

Auguro pertanto buon lavoro al dr. Sinatra e al commissario provinciale Francesco Mesina”.

