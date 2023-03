Poste Italiane: al via le assunzioni di portalettere in 11 regioni d’Italia

Ultimi giorni per presentare la candidatura sul sito Posteitaliane.it

Roma, 2 marzo 2023 – Poste Italiane ricerca, dunque, portalettere da inserire con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Le regioni interessate sono le seguenti:

Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e ,infine, le Marche.

Come candidarsi

Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 5 marzo il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte”.

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono, quindi:

il possesso di un diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Poste Italiane

160 anni di storia, una rete di circa 12.800 uffici postali, 121.000 dipendenti, 586 miliardi di euro di Attività Finanziarie Totali e 35 milioni di clienti.

Poste Italiane rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela.

Svolge un ruolo decisivo per il tessuto economico, sociale e produttivo italiano e si pone in prima linea per favorire lo sviluppo sostenibile, l’evoluzione digitale e la coesione del Paese.

