La 53ª estate del Marconi riparte dalla ristorazione

Nello storico stabilimento Marconi 20 di Cesenatico cucine aperte già dal primo aprile

Riapre per la sua 53esima estate il bagno Marconi 20. Lo stabilimento, tra i primi di Cesenatico, è stato disegnato nel 1970 dalla geniale matita di Saul Bravetti. L’architetto Bravetti, nello scorso millennio, ha firmato i progetti più innovativi della Cesenatico del futuro (dal palazzo del turismo alla biblioteca comunale).

Al timone, come avviene da oltre un decennio, c’è la famiglia Duca. Famiglia che è impegnata in altre realtà imprenditoriali incentrate soprattutto su bar e ristorazione. La grande novità di questa estate 2023 sarà proprio il rilancio del “Marconi Beach Restaurant”. Dopo un accurato restyling del concept, offrirà dalla prossima primavera una proposta gastronomica ricca di novità.

Il sipario nel ristorante collocato davanti alla centralissima Piazza Marconi (che il prossimo anno ospiterà la partenza della tappa del Tour de France) si aprirà ufficialmente il primo di aprile con un menù di Pasqua per veri gourmet. Dal salmone marinato con zucchero di canna e semi di sesamo al carpaccio di spada al profumo di agrumi, passando per il risotto allo zafferano al profumo di mare ed il raviolo di burrata con pomodorini, gamberi, porcini e granella di pistacchio. E di secondo da non perdere il branzino gratinato con aromi dell’orto e lo spiedino dello chef con verdure croccanti. Gran finale con un dolce pluripremiato, ovvero un semifreddo alla menta con cialda di cioccolato bianco.

Una delle particolarità del bagno Marconi è la “stagione lunga” che, in questo spicchio di arenile, parte già ai primi refoli di primavera e si conclude ad autunno inoltrato per un totale di oltre sei mesi di lavoro.

Con i suoi mille ombrelloni, il bagno Marconi è uno degli stabilimenti balneari più grandi di Cesenatico e la sua caratteristica più importante è la poliedricità dei servizi, dagli spazi dedicati alla ristorazione e quelli consacrati agli sport da spiaggia: “Ma l’elemento centrale di quest’estate – spiegano dal Marconi 20 – sarà proprio il ristorante che, sfruttando la sua incantevole posizione sulla spiaggia, punta a diventare una delle mete gastronomiche più gettonate di Cesenatico”.

