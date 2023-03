Incidente aereo Guidonia, Giordano (Ugl):”Ci riempie di tristezza”.

“L’incidente aereo con due ultraleggeri si sono scontrati all’altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma e dove i piloti a bordo sono deceduti nello schianto, ci riempie di tristezza”.

E’ quanto dice con profonda commozione il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale,

“nell’incidente avvenuto stamattina che avrebbe coinvolto due aerei militari appartenenti al 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare e venivano utilizzati per l’addestramento, è costata la vita a un nostro concittadino; il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano:

montalbanese, in servizio, avrebbe compiuto una manovra per evitare che il velivolo da lui guidato finisse sulle case in una manovra eroica.

I piloti a bordo sono deceduti nello schianto:

le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni di Montalbano Jonico (MT); e il maggiore Marco Meneghello, 46 anni di Legnago.