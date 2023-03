Domani Giovanni Legnini a Ischia evento

Un ruolo non secondario potevano rivestire, inoltre, le opere di regimentazione idrauliche; che sono indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato equilibrio geo-idrologico e idrogeologico dell’intero versante!”.

“ In quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la mitigazione efficace dei rischi, estremamente semplice ed economica su un territorio di piccole dimensioni, può diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala nazionale “.

Interverrà, dunque, Giovanni Legnini Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.

In queste condizioni, già al limite dell’equilibrio, l’aggravante di avere urbanizzato aree senza un’attenta pianificazione in termini di evoluzione geomorfologica dei versanti ha incrementato fortemente il fattore di rischio.

Contiamo molto sulla struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini e sulla l’esperienza da essa acquista in altri scenari di dissesto; crediamo che il caso di Ischia, che va affrontato e risolto con una visione ampia soprattutto per gli ischitani, la loro sicurezza, il loro benessere e la loro economia, possa essere di esempio per una Paese sempre più propenso a rincorre le emergenze anziché prevenirle”.

Nei 13 anni trascorsi si sarebbe potuto intervenire per mitigare i rischi e utilizzare al meglio i fondi stanziati per la realizzazione degli interventi, fondi mai spesi.

Dunque, arriverà dalla conferenza una proposta operativa per la messa in sicurezza di Ischia dai rischi legati alla natura vulcanica.

“Ischia è un’isola che racchiude in sé le origini e la Storia della nostra Civiltà; e presenta anche tutti i principali rischi legati ai fenomeni naturali, per la sua natura vulcanica. In quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la mitigazione efficace dei rischi, estremamente semplice ed economica su un territorio di piccole dimensioni, può diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala nazionale. E, viste le recenti tragedie, è certamente un obbligo che deve impegnarci tutti. La mitigazione del rischio sismico –

ha affermato Giuseppe De Natale, dirigente di Ricerca INGV e già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, alla vigilia della conferenza che per la prima volta dopo la frana del 26 Novembre, vedrà insieme: geologi, architetti, ingegneri –

può essere qui facilmente raggiunta consolidando opportunamente gli edifici nell’area che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali all’VIII grado Mercalli durante il terremoto del 1883, che può essere considerato come evento massimo. Il rischio idrogeologico può essere in parte gestito con opportune opere idrauliche per il ripristino degli alvei principali e la regimazione; nelle zone soggette al rischio più alto, bisogna invece interdire l’edificazione”.