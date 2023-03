Il Giardino di Eleonora D’Arborea: domenica 26 marzo

Passeggiata storico-etnografica-naturalistica al castello di Monreale e alla miniera abbandonata

Si narra che il grandioso castello di Monreale, sia stato il luogo in cui morì la giudicessa Eleonora d’Arborea.

Le rovine di questo silenzioso guardiano del Campidano, che si stagliano su un antichissimo colle dal quale è possibile ammirare la Sella del Diavolo e il Golfo di Oristano, ci raccontano vicende del passato e storie mitologiche.

Anche la miniera di fluorite abbandonata ha fatto la storia di questo territorio e ora la vegetazione si sta riappropriando di quegli spazi che l’estrazione del minerale le aveva sottratto e ci piace immaginare che anche Eleonora conoscesse le proprietà di quelle erbe e piante, delle quali andremo a scoprirne l’utilizzo alimentare, medicinale e magico

Programma

– h. 9 ritrovo presso la chiesetta campestre di Santa Maria Acuas, nell’area delle Terme di Sardara e spostamento in auto di circa 2 km, con fermata alle pendici del colle di Monreale

– h. 9.30 escursione a piedi in direzione del castello e visita alla miniera

– h. 12.30 conclusione della passeggiata e discesa verso le auto

N.B. non si tratta di una vista guidata ai ruderi del castello, che in parte sono in fase di scavo e in parte pericolanti, bensì un’attività di conoscenza nell’area del colle che ospita il castello

L’evento sarà a cura di Agostino Piano, operatore culturale esperto di tradizioni popolari sarde e si svolgerà con minimo 15 e massimo 30 partecipanti. Il costo per persona, è di 10 Euro

Informazioni

L’escursione a piedi, con breve tratto iniziale in salita, si sviluppa lungo un percorso di circa 6 km ed è adatta a tutti. Si consiglia un abbigliamento adatto alla campagna e al clima. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato

Nel pomeriggio, alle h. 16, proponiamo la visita guidata al sito archeologico di Pinn’e Maiolu (Villanovaforru), al costo di 3 Euro a persona

Per info e prenotazioni

070 9300050 / 333 1760216 (anche whatsapp)

museo@comune.villanovaforru.ca.it

Per chi volesse pranzare a Villanovaforru, le strutture ricettive propongono menù tipici e turistici:

– Agriturismo “I quattro venti” (338 6067157)

– Ristorante “Funtana Noa” (070 9331020)

– Ristorante “Le Strutture” (331 6232073)