Enti locali, Petillo (Ugl Autonomie): “Urge un piano strutturato di assunzioni”. 

Ma, sarebbe una soddisfazione amara – aggiunge Petillo –

che noi non accogliamo, proiettandoci, come sempre, alla costruzione di azioni e proposte proiettate al benessere dei territori e delle nostre comunità.

Per questo L’Ugl Autonomie guarda positivamente la conversione in legge elle misure del DL n. 13/2023 contenete ‘Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza’:

che ha previsto il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso misure importanti; come la possibilità per gli enti locali di incrementare, fino al 2026, i fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio.

Riteniamo opportuno relativamente ai progetti del PNRR, così come è stato sottolineato dall’Ugl in audizione presso la Commissione bilancio del Senato, di non limitare gli incentivi predisposti dal D.L. al solo livello dirigenziale.

Negli Enti Locali, soprattutto nei Comuni, molti lavoratori che ricoprono la funzione di istruttori ed istruttori direttivi hanno il carico totale dei lavori, assumendo responsabilità delicate e strategiche.

Bisogna tener conto, nell’ambito dei programmi di stabilizzazione previsti dal Governo, dei tecnici assunti presso i comuni del Mezzogiorno a seguito dei concorsi dell’Agenzia di Coesione, il cui contratto scade a dicembre 2023.

Le risposte alle difficoltà – Conclude Petillo – si danno attraverso percorsi strutturati e non emergenziali: un piano strutturato di assunzioni negli Enti Locali è un’azione a lungo termine per dare nuovo volto e nuova autorevolezza alle responsabilità degli Enti Locali.