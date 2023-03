Diabetologia di Nuoro di nuovo in evoluzione. Numeri e nuovi servizi di una specialità in forte crescita

NUORO, 21 FEBBRAIO 2023 – Sono tante le novità avviate, o in dirittura d’arrivo, per la Diabetologia nuorese, al piano terra del Padiglione C dell’Ospedale Cesare Zonchello. Non ultima la prossima attivazione della tele-medicina. Dopo la partenza dello scompenso cardiaco, anche per il paziente diabetico migliorarerà sensibilmente la qualità della vita.

Il diabete

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di zucchero nel sangue. Ed è dovuta ad un’alterata funzione e a una ridotta produzione di insulina. Esistono due forme più diffuse di diabete. Il diabete tipo 1, in passato detto anche insulino-dipendente o diabete giovanile. E il diabete di tipo 2, forma di diabete più comune che interessa oltre il 90% dei casi e che si sviluppa prevalentemente a partire dai 40 di età. In Sardegna ci sono 110.00 persone che soffrono di Diabete. Mentre l’ASL numero 3 di Nuoro ha in carico 9 mila pazienti. Di questi circa 1000 hanno il diabete tipo 1. Infatti, in Sardegna ha la prevalenza più alta al mondo. Tuttavia i motivi sono ancora sconosciuti.

Attualmente 800 persone hanno lasciato i tradizionali glucometri. Nonchè la puntura del dito per i dispositivi che consentono il monitoraggio continuo o intermittente del glucosio interstiziale. Più di 130 persone utilizzano dispositivi per l’infusione continua dell’insulina (microinfusori). Molti dei quali sono collegati a sensori che tramite l’intelligenza artificiale permettono un controllo ottimale della glicemia e la riduzione del rischio di complicanze. Quasi tutti questi soggetti sono collegati a piattaforme per il caricamento dei dati del glucosio misurati e dei dati del funzionamento del microinfusore. Dal 2022 i pazienti che danno il loro consenso mandano i valori degli esami del sangue del laboratorio direttamente nella cartella di tutte le diabetologie della nostra ASL con risparmio di tempo e ridotta duplicazione di esami.

Infine va ricordato che la Diabetologia della ASL n. 3 di Nuoro utilizza un Retinografo dotato di Intelligenza Artificiale, che permette lo screening della Retinopatia Diabetica e che, in collaborazione con gli oculisti, riduce fortemente il rischio di perdita della vista in età lavorativa.