Depressione e ansia, i mali delle nuove generazioni

Depressione e ansia sono i mali delle nuove generazioni: all’aumentare della consapevolezza della gravità dei disturbi dell’umore sul benessere mentale, è associata ancora l’inadeguatezza di molte

terapie e dei tempi con cui vengono diagnosticati e trattati. Diversi

studi statistici sottolineano l’aumento di casi dei disturbi d’ansia

in Italia, fotografati già nel periodo 2015-2017 dall’Istat e

indagati maggiormente a ormai due anni dalle prime avvisaglie della

pandemia Covid-19. Leggendo queste statistiche si evince che lo sviluppo

di un’ansia cronica grave avviene maggiormente negli adulti: dal 5,8%

tra i 35-64 anni al 14,9% dopo i 65 anni. Rispetto agli uomini, le donne

sono particolarmente colpite e la gravità delle condizioni si acuisce

oltre i 65 anni.

L’ansia

L’ansia è una condizione psicologica comune che può influire negativamente sulla qualità della vita, causando sintomi come

preoccupazione eccessiva, attacchi di panico, difficoltà a

concentrarsi, evitamenti comportamentali e procrastinazione. A

contribuire all’espansione di questi disturbi è la mancata

consapevolezza della loro gravità nel vivere comune e la frequenza con

cui vengono trattate tardivamente e in maniera non adeguata.

È proprio qui in Salento che, per la prima volta in Italia, nasce un

programma residenziale immersivo incentrato sul trattamento dei disturbi

d’ansia. A proporlo è il Centro Nova Mentis, polo d’eccellenza in

psicoterapia e neuroscienza con sedi a Galatina e Casarano, che da oltre

dieci anni è attivo sul nostro territorio in attività cliniche e di

ricerca sui disturbi d’ansia. Programma ARIA, così è stato chiamato

il nuovo programma residenziale immersivo basato sulla teoria cognitivo

comportamentale di terza generazione integrata alle neuroscienze.

L’obiettivo principale del programma è sviluppare un nuovo modo di

vivere ed esperire gli eventi di vita, pensieri e sintomi correlati

all’ansia, imparando nuove modalità più adattive di gestione delle

emozioni, avvalendosi delle più innovative metodologie e tecnologie

oggi a disposizione per trattare questi disturbi.

Il programma

Nei cinque giorni immersivi le attività saranno condotte dagli

psicoterapeuti del Centro Nova Mentis con la supervisione del Dott.

Gabriele Ciccarese, psicoterapeuta responsabile del Centro clinico

insieme alla Dott.ssa Ilenia Carangelo; il programma prevede: soggiorno

completo, sedute singole giornaliere di psicoterapia, attività

esperienziale di condivisione in gruppo, attività di formazione su

focus specifico sull’ansia, attività giornaliere di meditazione

camminata sulla costa ionica, un team di professionisti sempre a

disposizione dei 12 partecipanti nell’arco di svolgimento del

programma.

L’idea ha riscosso fin da subito un notevole interesse, al punto tale

da dover mettere in programmare nel 2023 più tappe in diverse città

Italiane. La prima tappa del programma ARIA si svolgerà dal 29 marzo al

2 aprile a Gallipoli presso l’Ecoresort “Le Sirene” del Gruppo

Caroli Hotels, il quale ha accolto con entusiasmo questo progetto

mettendo la struttura e tutti i servizi plus a disposizione dei

partecipanti. La partecipazione al programma è ha numero limitato e

previo colloquio prese-selettivo. Per info telefonare al 3477333654. Le

iscrizioni scadono il 7 marzo.