Caribe Bay: per il parco progetti da 40 milioni di euro

Il parco a tema acquatico di Jesolo si prepara per la nuova stagione al via il 27 maggio; e annuncia l’apertura di un centro benessere con SPA nel 2024

Lido di Jesolo, 23 marzo 2023 – Importare in Italia un nuovo modello di parco a tema acquatico e sviluppare un vero e proprio polo dell’intrattenimento a pochi km da Venezia; lavorando in sinergia con il sistema turistico del territorio:

è questa la nuova sfida di Caribe Bay, parco a tema acquatico di Jesolo:

per 14 volte miglior parco acquatico d’Italia; e unico ad essere inserito tra i 7 migliori parchi acquatici dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) nelle classifiche di IAAPA; organizzazione mondiale che rappresenta oltre 6.000 parchi in più di 100 Paesi.

Dopo aver investito 40 milioni di euro nella trasformazione del vecchio parco acquatico Aqualandia in un’oasi caraibica-

con lagune di acqua trasparente e spiagge di sabbia bianca-

l’azienda, sotto la guida del fondatore Luciano Pareschi, affiancato dalla moglie Carla Cavaliere e dai figli, ha in programma nuovi investimenti del valore atteso di altri 40 milioni di euro; che, nei prossimi anni, potrebbero potenziare l’offerta con:

attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico.

“Nel nostro settore è impossibile rimanere fermi ed è necessario essere sempre proattivi e allineati con le ultime tendenze. Abbiamo programmi ambiziosi:

è tuttavia fondamentale che lo Stato e le amministrazioni locali siano dalla parte degli imprenditori che intendono investire; allentando i lacci della burocrazia e lavorando in sinergia.

Il nostro progetto, ad esempio, avrà immediate ricadute positive sul territorio in termini di notorietà e occupazione; ma dovrebbe inserirsi in un contesto organico di interventi volti a valorizzare la località, a cominciare dal miglioramento dei collegamenti con Venezia”.

Si parte con un investimento di 1,5 milioni in vista della nuova stagione, al via sabato 27 maggio, in linea con gli impegni che ogni anno il parco affronta per ottimizzare i servizi e migliorare l’esperienza di visita degli ospiti, circa 270.000 a stagione provenienti da tutta Europa.