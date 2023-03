“Assalto al treno” direzione Trento – blitz vs il Trentino 

Fugatti da sempre supporta l’attività dei cacciatori, presidente di territori dove ammazzano Cervi, Orsi, Camosci, Marmotte e varie specie di Uccelli allo scopo di “gestire” la natura. Intanto i media locali (non tutti per fortuna) pompano la notizia, senza approfondire le cause.

Il Trentino a suo tempo ha accettato il progetto di reintroduzione dell’Orso per avere i soldi dei contributi europei, e per rendersi interessante per i turisti. Senza pensare che un Orso è un Orso e nei boschi e montagne (che sono casa SUA), gli umani devono andare con prudenza e rispetto.

Già troppa gente va in montagna come andrebbe al centro commerciale. Ma che un abitante del luogo ci vada con il Cane sciolto, è molto grave. Non può non sapere che un Cane, lasciato libero nel bosco, può provocare danni o attirarli, secondo chi incontra. Orsi, Cinghiali e Lupi non attaccano in genere gli umani, ma attaccano i Cani che vengono usati per dar loro la caccia.

La colpa della “aggressione” non è del Cane o dell’Orso, ma del signor Cicolini e della sua imprudenza. Che, tra l’altro, è fratello del sindaco di Rabbi: il quale si è sempre adoperato per l’eliminazione dei Cervi “in soprannumero”.

Ed ecco puntuale l’Orso “aggressivo” a giustificare ulteriori uccisioni. Ma gli Orsi non sono “un problema da risolvere”, come dice il solito Fugatti, ma sono parte della Natura con cui dovremmo imparare a convivere.

Come già annunciato in precedenza, non daremo pace al Trentino, giù le mani dagli Orsi e tutti gli altri Animali!