Al via Festival di Pasqua edizione 2023, si parte sabato 1 aprile

La musica di Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) sarà la protagonista ad aprire la stagione concertistica dell’Associazione Incontri Musicali; e il primo spettacolo del “Festival di Pasqua”, edizione 2023, di scena dal 1 Aprile al 28 maggio.

Comune denominatore dell’intera rassegna sarà, dunque, “la meditazione sulle sofferenze di Maria, madre di Gesù”.

Sabato 1 Aprile, alle ore 20.00, nella Chiesa Gotico-Catalana del Santo Sepolcro, in Piazza San Sepolcro, nel quartiere Marina, a Cagliari, sarà portata, quindi, in scena l’opera “Stabat Mater”, con protagonisti vocali Valentina Satta (soprano) e Ettore Agati (contro tenore).

Entrambi saranno accompagnati dall’Orchestra Kadossene diretta dal Maestro Giacomo Medas e formata da:

Massimiliano Pani e Francesco Messina ai violini; Maria Chiara Moccia alla viola; Omar Leone al violoncello; Massimo Battarino al contrabbasso e, infine, Fabio Frigato all’organo.

La scelta della Chiesa cagliaritana del Santo Sepolcro per aprire il cartellone del Festival di Pasqua non è affatto casuale:

la musica barocca trova il suo respiro migliore in una Basilica dello stesso periodo storico (1600-1750), il barocco appunto, anni in cui la Chiesa era stata rivoluzionaria nel dare ampio spazio alla musica dentro le proprie mura.

Domenica 2 Aprile, con inizio alle 19.00, il concerto dell’ensemble si sposta nella Chiesa Beata Maria Vergine di Monserrat a Marrubiu (Or).

La composizione dello Stabat Mater, commissionata a Pergolesi probabilmente nel 1734, dalla laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, serviva a officiare alla liturgia della Settimana Santa. Essa avrebbe dovuto sostituire la precedente versione di Alessandro Scarlatti, commissionata dalla medesima confraternita vent’anni prima.

La tradizione vuole che l’opera sia stata completata il giorno stesso della morte di Pergolesi, il 16 marzo 1736) Non si sa se questo aneddoto sia verosimile ma, da come si rileva nello studio dell’autografo, l’autore ebbe una grande fretta di scrivere, confermata da numerosi errori tipici di chi ha poco tempo davanti a sé e dalla scritta in calce “Finis Laus Deo”, quasi a mostrare il sollievo per aver avuto il tempo necessario per concludere l’opera.

Il Festival di Pasqua, edizione 2022, è organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Regione Sardegna, il Comune di Quartu, l’Associazione Sonus de Atongiu e la Scuola Civica “L. Rachel”.

L’incasso delle due serate verrà devoluto alla raccolta fondi per il restauro dell’organo Piacentini Battani del 1875 nella Chiesa del Santo Sepolcro.

Per assistere agli spettacoli del Festival, il cui ingresso è a offerta libera, sarà necessario prenotare al 351/8113531.