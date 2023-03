Il Job Day Sardegna arriva a Cagliari

Il Job Day nella nuova formula itinerante inaugurata quest’anno, curata dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal, ha riscosso tantissimi consensi che sono andati aumentando di tappa in tappa.

Cagliari, 28 marzo 2023 – Il 30 e 31 marzo il Job Day arriva a Cagliari. Dopo il successo delle cinque tappe precedenti, che hanno visto la partecipazione di numerose aziende e candidati, anche il capoluogo sardo si prepara ad ospitare nei padiglioni della Fiera, l’appuntamento che mette in contatto domanda e offerta di lavoro.



Il Job Day nella nuova formula itinerante inaugurata quest’anno, curata dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal, ha riscosso tantissimi consensi che sono andati aumentando di tappa in tappa. Per quest’ultimo appuntamento cagliaritano sono già migliaia i cittadini iscritti: oltre 7 mila candidati, 17 mila candidature, 6290 i lavoratori ricercati, mentre le aziende partecipanti sono quasi 300 e di queste 240 in presenza.



A Cagliari il 30 e il 31 si farà anche il punto sul tema del Lavoro in Sardegna. L’evoluzione di un mercato che cambia continuamente, le nuove misure, il programma Gol, il futuro dei centri per l’impiego, l’importanza della formazione e dell’orientamento, sono solo alcuni degli argomenti di cui parleranno esperti, funzionari, studiosi, amministratori. A fare gli onori di casa ci saranno il presidente della Regione Christian Solinas, l’assessore regionale del Lavoro Ada Lai e la direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano.



Il Job Day è rivolto ai candidati in cerca di occupazione, alle imprese alla ricerca di personale e agli studenti che si apprestano a concludere le scuole superiori, ma anche a chi semplicemente vuole capire meglio il mercato del lavoro in Sardegna. Nei due giorni sono previsti una serie di convegni, seminari e laboratori e colloqui tra candidati e aziende. I cancelli della Fiera saranno aperti dalle 9 e 30 fino alle 17 e 30.