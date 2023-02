“Uni.Sound”: party fantasy a tema manga per il compleanno di Marco Fiori

Il vocalist-resident del Pineta coglierà l’occasione per presentare in anteprima il brano “Mangatoon”, in uscita a primavera. Appuntamento il 15 febbraio a “IGinGini” di Ravenna.

Il mondo fantasy dei manga approda a “IGinGini” di Ravenna. Mercoledì 15 febbraio, in occasione della serata Uni.Sound, sarà celebrato il compleanno di Marco Fiori.

Alle 22.30 il vocalist-resident del Pineta, nonchè uno dei più noti della scena musicale romagnola, presenterà in anteprima la sua ultima hit ispirata proprio ai cartoon nipponici dal titolo Mangatoon. Sarà accompagnato dalle coreografie dei corpi di ballo “Occhi di Gatto” e “Sailor Moon”.

“Sono sempre stato un grande appassionato di manga. Era da tempo che volevo organizzare un evento ispirato ai fumetti del Sol Levante. In occasione del mio compleanno ho deciso di fare ancora di più, componendo una canzone a tema manga con contaminazioni reggaeton: un mix da cui è nato anche il titolo del brano Mangatoon.

Per l’occasione registreremo anche parte dei video-clip che sarà poi pubblicato tra fine marzo e inizio aprile su tutti i digital-store”, ha spiegato Fiori.

“Uni.Sound“: informazioni utili e contatti

Per la partecipazione all’evento è richiesta la maggiore età. Ingresso gratuito a tema “Cosplayer”. É gradito il costume (ma si può entrare anche in abiti normali). In consolle musica commerciale, reggaeton e house. Per chi non potesse partecipare, nessun timore. Sabato 25 febbraio si replica al BBK di Marina di Ravenna con la serata “Secret”.

Per ricevere ulteriori informazioni o prenotare i tavoli, chiamare al 331 291 4259.

