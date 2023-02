Stellantis, Spera (Ugl): ”Gruppo ha confermato investimento”.

“L’Ugl metalmeccanici ha chiesto la salvaguardia della filiera dell’automotive e un tavolo permanente presso il MIMIT mirato anche al costante monitoraggio del settore.

Importanti anche altre due conferme da parte del Gruppo, pur restando alto l’allarme per l’Automotive intorno agli obiettivi climatici UE contenuti nel pacchetto “Fit for 55”:

livelli occupazionali e saturazione degli impianti, tenendo conto che la transizione ecologica comporterà una riduzione di manodopera soprattutto nella filiera della componentistica e conseguenti internalizzazioni.

Per il sito lucano rimangono in atto da produrre i 4 modelli calendarizzati:

nell’auspicio che, come per Stellantis Melfi e per tutti i siti italiani, non sussistano problematiche di fornitura dei semiconduttori.

Da sottolineare positivamente, la disponibilità del Governo ad accogliere le nostre proposte di incentivi mirati a sostegno delle produzioni in Basilicata e in tutti i siti italiani, perché sarebbe davvero assurdo incentivare produzioni di altri Paesi”.

Lo ha detto il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera a Melfi (PZ), incontrando il Sindaco della città Federiciana, Giuseppe Maglione dove, successivamente, ha riunito il direttivo provinciale della federazione per esaminare l’andamento del sito produttivo lucano.

Roma, 23 febbraio 2023