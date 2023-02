10 progetti per Monti Erei

Domani – Vita dei Campi – 10 progetti per il paesaggio agricolo dei Monti Erei – Museo della Vite – ore 17 e 30 – Piedimonte Etneo in Sicilia.

Interverranno, dunque:

Melania Guarrera – Consigliere Ordine Architetti di Catania,

Ignazio Puglisi, sindaco di Piedimonte Etneo,

Sebastian Carlo Greco, Presidente Ordine Architetti di Catania,

Eleonora Bonanno, Presidente Fondazione Ordine Architetti di Catania,

Alessandro Amato coordinatore del F.A.S. ,

Francesco Finocchiaro Archeoclub D’Italia e architetto paesaggista,

Salovo Patanè, Presidente ArchiLife,

Fabuo Guarrera, Architetto dell’Università di Palermo.

“Archeoclub D’Italia punta sulla valorizzazione dei paesaggi italiani.

Domani, per la prima volta, nella conferenza in programma al Museo della Vite di Piedimonte Etneo, verranno illustrati quindi ben 10 progetti per il paesaggio agricolo dei Monti Erari, in Sicilia.

Si partirà, dunque, dal lavoro editoriale di Fabio Guarrera. Il paesaggio è, quindi, parte integrante del patrimonio culturale”.

Lo ha affermato Francesco Finocchiaro, architetto paesaggista e Consigliere Nazionale Archeoclub D’Italia.

Archeoclub D’Italia verso le 200 sedi

“Ecco perché è importante tesserarsi ad Archeoclub D’Italia che sta andando verso le 200 sedi su tutto il territorio nazionale –

ha affermato, infine, Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia – in quanto farne parte, soprattutto per i giovani, significherebbe essere parte integrante di una vasta rete di conoscenza!”.