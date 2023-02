Professionisti certificati per gli impianti sportivi

CEPAS, Società del Gruppo BUREAU VERITAS, lancia la certificazione per i gestori di Centri sportivi

Tre fattori tutti vincenti:

uno sviluppo record di centri sportivi (100.000 impianti, 115.000 società sportive, 13 milioni di tesserati),

una passione nello sport da condividere con tutti (giovani e non, categorie fragili, ecc.), dando vita a comunità unite dallo sport;

una forte necessità di individuare e poter predisporre in questo settore di efficienza e professionalità certificate.

È da questo mix che nasce il progetto portato avanti da CEPAS in collaborazione con la società Enjoy Sport (che ha realizzato a Cernusco sul Naviglio, in Lombardia, il più avanzato centro sportivo multitasking), per individuare e certificare profili professionali in grado di gestire in una chiave moderna e con efficienza i centri sportivi.

Il progetto

Il progetto decolla con la certificazione dei “5ive”, cinque amici e soci, promotori di questo progetto e uniti nel sogno di creare un luogo in cui, grazie allo sport, le persone possano stare veramente bene.

Non più “solo” una piscina, o – come di gran moda – un campo di paddle, ma un luogo dove lo sport sia l’elemento di aggregazione.

A tal proposito, Matteo Gerli in rappresentanza dei 5ive racconta:

“È per tutti noi della 5ive Sport Consulting un grande onore e responsabilità il raggiungimento di questo traguardo.

Il nostro augurio è quello che sempre di più il mondo dello sport, ed in particolare dei centri sportivi, abbiano figure professionali formate al management e possano far crescere il movimento con approccio serio certificato, grazie alla partnership con CEPAS”.

L’Esperto in Gestione di Impianti Sportivi

L’Esperto in Gestione di Impianti Sportivi è il professionista in grado di occuparsi del management di un impianto sportivo in qualsiasi aspetto con competenze trasversali rispetto all’infrastruttura sportiva nel suo complesso (aspetti infrastrutturali, amministrativi, economico-finanziari, quelli relativi ai servizi, all’organizzazione del personale e agli aspetti manageriali).

E’ chiamato a occuparsi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura con destinazione sportiva.

Gabriella Guenzi, AD CEPAS, commenta: “CEPAS ha iniziato a lavorare con la squadra dei 5ive nel 2019. A causa della pandemia il progetto ha subito una battuta d’arresto che sapevamo non avrebbe ostacolato la visione condivisa. Oggi diamo avvio a questo schema e auspichiamo che questi professionisti siano un punto di riferimento per i centri sportivi che animano ogni provincia italiana”.

Per dare spinta alla certificazione di competenze, i cui primi esami sono previsti in primavera, il “buon esempio” è stato dato proprio dai 5ive, che la scorsa settimana hanno scelto di sottoporsi all’esame CEPAS e hanno ottenuto la certificazione.

CEPAS

CEPAS società del gruppo Bureau Veritas, unico Ente Italiano membro di IPC (International Personnel Certification Association).