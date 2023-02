Sardegna Contemporanea a Sa Manifattura | febbraio-giugno 2023

All You Can Eat è una riflessione schietta sul rapporto con il proprio corpo e del proprio corpo con gli altri, sulla fame inesauribile e sulle fragilità.

che, da martedì 7 marzo a sabato 11 marzo, alle ore 21, e domenica 12 marzo alle ore 18, porta in scena il progetto AYCE per la regia di Chiara Murru.

Il risultato di queste passeggiate si tradurrà in mappe disegnate dai loro corpi con colori diversi che ne tracciano nuovi confini, non soltanto geografici, ma anche emotivi e psicologici.

La nota compagnia svizzera Trickster–p con Eutopia esplora un diverso paradigma di “fare insieme”;

e con un approccio ludico e multisensoriale unisce performance, installazione e game design

Dal 24 al 28 aprile, sempre alle ore 19, Eutopia rimette in discussione vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici per trasformare il teatro in un grande tavolo da gioco.

Spettatrici e spettatori, bambini dai 9 anni, adulti e anziani sono invitati a vivere un’esperienza i cui esiti, sempre differenti, sono il risultato dei loro singoli apporti.

L’azione collettiva diventa così strumento per delineare mondi possibili, che mettono al centro narrazioni e visioni in cui l’umano e il non-umano s’intrecciano per ricomporre una frastagliata geografia di paesaggi multi-specie in continua trasformazione.