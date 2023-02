Grande successo per il talk-televisivo “Made in Faenza”

Il talk-televisivo è trasmesso su Teleromagna. Si tratta di un goliardico contenitore di tematiche bizzarre e trasversali: dal calcio ai fantasmi, dalla religione alla comicità

Sta riscuotendo un successo inatteso il talk televisivo “Giochi di parole”. Il nuovo format in onda tutti i mercoledì sera su Teleromagna alle 23.30. Nonchè in replica, il venerdì mattina all’una (su Canale 80 la trasmissione viene messa in onda il mercoledì alle 21 ed il sabato a mezzanotte).

La trasmissione, girata alla sala giochi “Lucky Ocean” di Faenza, è un goliardico contenitore di tematiche trasversali. Anche se il filo conduttore resta il calcio con divagazioni estemporanee nel mondo della cronaca, dello spettacolo e della cultura.

A dettare il copione sono gli stessi ospiti che provengono da tutti i settori della società e delle professioni. Dai preti ai calciatori, dagli oncologi ai comici più o meno noti, fino ad arrivare ai “cacciatori di fantasmi”.

Dopo tre puntate, il talk-show “made in Faenza”, partito senza troppe ambizioni, si è invece ritagliato un suo spazio nei palinsesti televisivi locali, diventando un bizzarro diversivo nella programmazione serale. Merito della conduzione veloce ed informale dell’anchor-man Maurizio Marchesi che detta i tempi e scandisce gli argomenti in un clima di sempre divertente goliardia.

Presenze fisse sono al pianoforte a coda l’architetto faentino Maurizio Lucca, molto efficace nelle vesti di opinionista, e la “velina” Federica Ligorio, anche lei di Faenza. A dare un tocco di veracità gli interventi di Francesco “Gerry” Serafini, detto “Maracanà”.

