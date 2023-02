Villasor: “i Diritti Umani negati in modo occulto”

Distribuiti dai volontari di Uniti per i Diritti Umani, nella serata di martedì 31, un centinaio di libretti nei negozi e strade del paese.

Ogni persona contattata è una nuova esperienza di vita da raccontare per i volontari di Uniti per i Diritti Umani. I quali, in collaborazione con la Chiesa di Scientology, nella serata di martedì 31 gennaio, hanno percorso le vie di Villasor parlando con gli esercenti e le numerose persone incontrate. Per molti di loro i Diritti Umani sono percepiti come un qualcosa di nebuloso e intangibile. Li sentono distanti e quasi irrealizzabili per se stessi e per gli altri.

Dal diritto ad un lavoro dignitoso e sicuro, a quello della salute garantita a tutti. Dal diritto ad avere sufficienti risorse per una vita dignitosa a poter vivere in pace nel proprio paese. Piuttosto che ai diritti alla libertà di espressione, di movimento, di culto o di asilo. Solo per citarne alcuni. I dibattiti con la gente hanno messo in evidenza il fatto che ci sia ancora molto da lavorare per avere garantiti i 30 articoli contenuti nella Dichiarazione Universale.

“C’è un modo occulto di negazione dei diritti – afferma una esercente – spesso i diritti umani ci vengono negati in modo nascosto, facendoci credere che sia una cosa necessaria e per il bene di tutti, privandoci in questo modo della possibilità di poter decidere liberamente”. Insomma, emerge un malessere diffuso ma anche tanta rassegnazione, quasi non ci fosse più nulla da fare per cambiare le cose

“I Diritti Umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard.

Dalla realtà, quella vissuta dalla gente comune, emerge che c’è ancora molto da lavorare. Il sogno che i diritti umani siano garantiti a tutti, senza distinzione di categorie sociali o appartenenza, è molto lontano. In linea con questi principi, continua il lavoro dei volontari nella direzione di creare una nuova cultura che metta in primo piano il rispetto dei diritti di tutti.

Info: www.unitiperidirittiumani.it

