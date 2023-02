Castelsardo: Carabinieri arrestano coppia dedita allo spaccio. Eseguita una misura cautelare nei confronti di 2 persone, denunciate altre 3

Castelsardo – Nella mattinata di ieri, all’alba, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Valledoria, coadiuvati dai colleghi della stazione, hanno eseguito 2 ordini di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Emessi dal Gip del tribunale di sassari nei confronti di una coppia di coniugi di castelsardo, f.a. classe ’79 e p.c. classe’85, entrambi con precedenti di polizia.

Questo l’epilogo di un’indagine antidroga durata circa quattro mesi. E nata a seguito dei frequenti movimenti di tossicodipendenti nei pressi dell’abitazione dei due. I servizi di appiattamento effettuati dai carabinieri avevano sin da subito permesso di accertare la presenza di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’indagine, i carabinieri del nucleo operativo hanno sequestrato diverse dosi di cocaina. Segnalato amministrativamente alla prefettura di sassari diversi assuntori e denunciato a piede libero altre 3 persone ritenute, a vario titolo, responsabili delle cessioni.

OPERAZIONI ANTIDROGA

La regione Lombardia, con un totale di 3.729 operazioni. Emerge come valore assoluto rispetto alle altre regioni. Seguono le regioni Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, e Toscana. I valori più bassi sono in Valle d’Aosta e Molise. Gli interventi di polizia sono aumentati principalmente in Lazio e Trentino Alto Adige. Infine, i cali maggiori rispetto al totale complessivo delle operazioni, sono stati registrati nelle regioni Piemonte, Marche, Sardegna e Umbria.

Inoltre, la polizia ha rilevato il numero maggiore di operazioni, tenendo conto della tipologia di sostanza stupefacente oggetto di sequestro, per la cocaina con 7.902, a cui seguono con valori inferiori l’hashish, la marijuana, l’eroina, le piante di cannabis, le altre sostanze e le droghe sintetiche.

