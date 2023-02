Aperte le iscrizioni al Gruppo di Lettura 2023 – Biblioteca Metropolitana Emilo Lussu.

La conversazione del Gruppo di lettura è centrata principalmente su libri di narrativa, in particolare romanzi, classici o contemporanei, in lingua italiana o tradotti in italiano.

In questa pagina trovate tutte le informazioni e le modalità per l’iscrizione, nonché il Regolamento del Gruppo di Lettura.

Gli incontri si terranno una volta al mese in una sala della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. Il primo incontro è programmato alle ore 17 di venerdì 3 marzo 2023 presso la sala Giovanni Lilliu.

Per ogni informazione potete scrivere a gdl@bibliotecamonteclaro.it oppure contattare il reference della Biblioteca Lussu al 070 4092901.

Le attività del Gruppo di Lettura si svolgono in base al Regolamento (leggi/scarica).

La partecipazione al Gruppo di Lettura è gratuita ed è riservata agli utenti iscritti alla Biblioteca Lussu.

Per far parte del Gruppo di Lettura è necessario iscriversi, non ci sono scadenze, compilando l’apposito modulo che è disponibile presso il reference della Biblioteca Lussu (tel. 070 4092901) oppure, in alternativa, compilando il modulo che trovate in questa pagina. Il modulo una volta sottoscritto (firma digitale oppure in calce allegando copia di un documento di identità) si dovrà inviare alla seguente alla casella email: gdl@bibliotecamonteclaro.it