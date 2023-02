Assonautica nord Sardegna rilancia le azioni a sostegno del sistema nautico

Nuove linee operative di Assonautica nord Sardegna per il 2023

Presentate nei giorni scorsi le linee operative di Assonautica nord Sardegna per il 2023. Sono state messe in evidenza le azioni a sostegno della filiera. La filiera riveste un ruolo di estrema rilevanza in tutta l’Isola. Attraverso attività di promozione e iniziative intersettoriali può trovare infatti nuovi margini di crescita. ll presidente di Assonautica, Giovanni Conoci e il comitato di cui fanno parte Benedetto Fois, Paolo Murenu, Matteo Luridiana e Marco Rau hanno spiegato gli intenti operativi.

Tra gli obbiettivi che Assonautica si prefigge di raggiungere, vi è soprattutto l’organizzazione a giugno, di una nuova edizione del Nautic Event. Questa si svolgerà ad Alghero e avrà come fulcro la nascita di un sistema innovativo di proposta dedicata al diporto. Di pari passo, proprio per incrementare l’appeal di un settore che merita di essere promosso visti i cospicui margini di crescita, le presenze ad eventi di settore nazionali ed internazionali e l’appoggio alla nascita dell’Associazione dei porti e delle marine della Sardegna. Soggetto, quest’ultimo, chiesto dagli operatori della nautica e di cui potrà beneficiare il sistema nel suo complesso.

