Il comico de “Lo Zoo di 105” ha avuto un problema di salute: un infortunio alla gamba lo costringe a saltare lo spettacolo in Sardegna. La sua esibizione viene rimandata, non l’evento. A prendere il suo posto sul palco del Poco Loco di Alghero sarà il collettivo Stand-Up Comedy. L’evento sarà a ingresso gratuito e, per chi avesse già acquistato la prevendita, è disponibile il rimborso

La Riviera del Corallo dovrà aspettare ancora un po’ di tempo per vedere lo spettacolo di stand-up comedy di Valerio Airò Rochelmeyer. Il comico de “Lo Zoo di 105” è stato fermato da un problema di salute: nulla di grave, ma far satira sul letto ortopedico e con la gamba in trazione è davvero impossibile.

Si ferma purtroppo Airò, non la satira al Poco Loco. L’evento cambia formula ma conferma lo stile. Sul palco tre comici del collettivo Stand-Up Comedy Sardegna: Aurelio Sechi, Sisifo e Roberto Lai. I comedian non solo si alterneranno al microfono con i propri monologhi e con le battute one liner dissacranti ma, interagiranno tra di loro e col pubblico in un live show senza censura da non perdere.

Appuntamento domani, venerdì 27 gennaio, al Poco Loco di Alghero (via Gramsci 8).

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Per chi avesse già acquistato la prevendita per Valerio Airò Rochelmeyer può chiedere il rimborso totale scrivendo a bayouclub.info@gmail.com o al numero 339 116 1674.

