Tiscali Italia e Agrenta partner per progetti di Agricoltura 4.0

Cagliari, 31 gennaio 2023 – Tiscali Italia S.p.A. ha firmato un accordo di collaborazione con Agrenta S.r.l per la realizzazione di progetti di accompagnamento verso l’Agricoltura 4.0. Agrenta S.r.l è una start-up sarda che opera nella ricerca e sviluppo industriale nel campo delle scienze agrarie e delle tecnologie alimentari.

La partnership si pone come obiettivo quello di favorire la transizione digitale delle imprese agricole in Sardegna. Questo attraverso l’implementazione di sistemi agroalimentari sostenibili abilitati dalle tecnologie Tiscali “Linkem4Farm”. Linkem4Farm è la prima soluzione all-in-one per l’Agricoltura 4.0. E’ comprensiva di app per la gestione di aziende agricole, sensoristica IoT per il monitoraggio intelligente in ambito agronomico, connettività e installazione.

La collaborazione, prima nel suo genere nel mondo dell’agritech nel territorio sardo, ha la finalità di accelerare la transizione digitale delle imprese del settore nell’Isola e non solo, nell’ottica della strategia nazionale “Agricoltura 4.0”. Mediante la disseminazione di competenze digitali, si intende promuovere la digitalizzazione della filiera agricola e agroalimentare su temi di interesse comune. Come il supporto congiunto alle aziende agricole e agroalimentari nell’accesso ad incentivi e fondi pubblici nell’ambito dell’Agritech e dello Smart Farming, il design e lo sviluppo di progettualità di R&D, la costruzione di progetti di tech transfer e la condivisione di best practice.

Grazie all’accordo con Agrenta, Future Communities si conferma un esempio virtuoso di Open Innovation. Un processo inclusivo e partecipativo che sviluppa strumenti, piattaforme e servizi verticali ad alto valore aggiunto. Questo attraverso la collaborazione con start-up innovative, centri di ricerca e partner industriali. Future Communities è il programma di innovazione del gruppo Tessellis. Ed è dedicato ai nuovi modelli di business per la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. Inoltre, in quest’ambito è stata ideata Linkem4farm.

