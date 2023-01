Taglio del nastro per piazza Veneto di Nuoro dopo i lavori di restyling Taglio del nastro per piazza Veneto di Nuoro da parte del sindaco Andrea Soddu. Stamattina è stata ufficialmente inaugurata piazza Veneto dopo il profondo intervento di restyling di cui è stata oggetto. La piazza è stata completamente rivisitata con la posa di un nuovo manto erboso e relativo impianto di irrigazione. E poi la messa a dimora di nuove specie di piante e arbusti e la realizzazione di un percorso pedonale con materiale drenante. E ancora, l’installazione di nuovi giochi per bambini, panchine e cestini per i rifiuti. advertisement

I lavori sono inseriti nel programma Fiume verde, a sua volta parte del più ampio Piano per le periferie. Il quale prevede interventi in altre aree verdi della città ed è stato reso possibile grazie alle risorse stanziate al Comune che ha partecipato ai bandi dell’Unione europea sulla rigenerazione degli spazi urbani.

«Restituiamo ai cittadini uno spazio rigenerato, accogliente e fruibile per tutte le fasce d’età – spiega il sindaco Andrea Soddu –.

Un intervento inserito nel progetto Fiume verde, il cui spirito è quello di creare nuovi spazi di aggregazione, socializzazione e condivisione tra diverse generazioni, nel segno della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Progetto in cui crediamo fortemente e per la cui realizzazione ringrazio le tante persone che si sono impegnate. Dalla giunta comunale al consiglio comunale che gli aveva dato il via libera nel 2017. Dallo staff del Comune che ci ha lavorato, ai progettisti e alle imprese che lo hanno portato a compimento»- ha concluso Soddu.