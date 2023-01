Sardegna. Mercato immobili per l’impresa. Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, grazie alla rete di agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete Immobili per l’Impresa, ha monitorato l’andamento del mercato immobiliare non residenziale nelle diverse regioni d’Italia.

Nell’ “Osservatorio degli Immobili per l’impresa” sono stati rilevati prezzi e canoni di locazione di capannoni, negozi, uffici e laboratori corredati da descrizioni puntuali dei mercati locali forniti dai professionisti del Gruppo operanti sul territorio. L’analisi si basa sui dati riferiti al primo semestre del 2022.

Capannoni

A Cagliari, realtà poco industrializzata, la ricerca dei capannoni è indirizzata prevalentemente nelle aree dell’aeroporto e di Sestu che si sviluppano lungo la SS131 0uest’uItima si sta af- fermando come polo commerciale con la presenza di importanti realtà del retail e della Gdo. Elevata la domanda di spazi per la logistica e lo stoccaggio della merce. Ultimamente si sono affacciate società di telecomunicazioni per insediare call center e data center. Anche Amazon ha insediato qui i suoi spazi, in particolare nella zona ovest di Elmas. Richieste arrivano anche dalla GD0 che cerca spazi per insediare discount e stoccare gli alimenti.

L’offerta immobiliare è di vecchia costruzione e gli ultimi interventi sono stati realizzati anni fa lungo la SS131: prezzo di vendita di 1500 S al mq e canoni di affitto di 18-60 € al mq annuo. I terreni fronte strada costano intorno a 150 € al mq, quelli più distanti scendono a 50€ al mq. C’è interesse al fine di costruire capannoni. Le poche attività industriali presenti si sono spostate, ormai da anni, nella zona di Harchiareddu non lontano dalla raffineria ”Sarlux”.

Negozi

La ripresa del turismo a Cagliari ha dato spinta alla ricerca di spazi per insediare attività di food and bevera- ge, anche in modalità take away e delivery. Le strade principali sono quelle più richieste. Piacciono le zone pedonali. Ambite corso Vittorio Emanuele, via Hanna, piazza Yenne e via Roma. Cresce l’appeal di via Sassari da quando è diventata pedonale. Su queste posizioni si affitta a 560 € al mq annuo e si acquista a 4000 € al mq. Valori ben più alti si toccano su larqo Carlo Felice dove si parla di prezzi di 4500 S al mq e canoni di locazione intorno a 480 S al mq annuo. Nelle zone periferiche e di basso transito, fatta eccezione per alcuni negozi storici di quartiere o che hanno la visibilità sui social, si segnala la trasformazione dei negozi in residenziale. Chi ha necessità di ampie metrature si sposta sulla SS131 e SS554, vie di passaggio veicolari dove si insediano negozi di arredamento, supermercati.

Uffici

Sono i professionisti a cercare uffici nelle zone centrali della città. La presenza del Tribunale in centro attira richieste. Cercano spazi di 100 mq, in buono stato, in quartieri centrali con spazi per parcheggiare e ben collegati con i mezzi di superficie. Si segnala la richiesta di uffici in affitto da parte di giovani che poi realizzano il cambio d’uso in residenziale per fare casa vacanza o B&B. I canoni di locazione viaggiano intorno a 216 € al mq annuo.

