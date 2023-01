Nella giornata odierna si è tenuto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e i quadri dirigenziali di ArcelorMittal. Al centro del confronto il nuovo piano industriale e di investimenti del colosso industriale operante nel settore dell’acciaio. Di seguito le dichiarazioni congiunte espresse a margine della tavola rotonda da Daniele Francescangeli (Vice Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici con delega alla siderurgia), Domenico Gigante (Segretario Provinciale metalmeccanici) e Concetta Di Ponzio (coordinatrice territoriale UglM dell’industria Taranto)

“Come Ugl Metalmeccanici apprezziamo la volontà e la disponibilità emersa durante il confronto con l’Amministratore Delegato Lucia Morselli e il suo management.

L’azienda ha illustrato sommariamente gli investimenti industriali e ambientali realizzati in ottemperanza dei dettati delle prescrizioni AIA. I quadri dirigenziali hanno inoltre reso noti i nuovi progetti per la sostenibilità e la produttività del sito ex Ilva a livello nazionale.

Come Ugl Metalmeccanici siamo stati chiari su come porre le basi per un futuro dialogo con l’azienda per il proseguimento degli obiettivi esposti (salita della produzione, definizione degli interventi ambientali prossimi/futuri e sicurezza all’interno dello stabilimento di Taranto).

Apprendiamo favorevolmente la notizia della volontà del revamping del forno 5 (revisione che prevede un cambio di componenti e una garanzia di manutenzione straordinaria n.d.r.). Sarà una priorità per il raggiungimento degli obiettivi di produzione. Renderà il sito strategico a livello nazionale ed internazionale.

L’azienda ha inoltre espresso l’intenzione di marciare a tre forni nella seconda metà del 2023 e non si preclude una produzione superiore da quella dichiarata in fase ministeriale (4 milioni di tonnellate).

Come Ugl metalmeccanici abbiamo chiesto un cronoprogramma e la sorveglianza dello stesso, attraverso una serie di incontri dettagliati sia a livello nazionale che territoriale per meglio affrontare i temi e le problematiche emerse nel confronto odierno. Richiesta favorevolmente accolta dall’azienda e confermata dall’A.D. Lucia Morselli“.

