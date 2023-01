RIMINI/RAVENNA – Al Pineta Olé Artist premia le vincitrici di “Star per una notte”

Al Pineta Disco maglietta ufficiale della “pace nel mondo” consegnata dall’Ad dell’etichetta riminese Max Passante alla veneziana Chiara Trincanato e alla maceratese Vittoria Greco

Sono state le special-guest dell’ultima serata del Pineta Disco di Milano Marittima. La veneziana Chiara Trincanato e la maceratese Vittoria Greco, dopo aver vinto la prima selezione del concorso “Star per una notte”, hanno vissuto il loro sabato sera da copertina tra shooting, selfie e tanti brindisi.

A rendere omaggio alla loro bellezza anche “Ole Artist”, l’azienda discografica riminese che ha voluto consegnare a Chiara e Vittoria un suggestivo cadeau. L’Ad del gruppo Max Passante, infatti, ha regalato alle due “miss” la maglietta ufficiale di Olé dedicata alla pace nel mondo.

Presente alla serata anche J.Peralta, punta di diamante della casa discografica, che domenica 26 febbraio sarà ospite del Carnevale di Cento, dove si esibirà al fianco di artisti di grido come Ermal Meta ed Emis Killa.

ERMAL META

Ermal Meta (Fier, 20 aprile 1981) è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano.Dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando quattro album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Nello stesso anno ha rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi poi in quinta posizione.

EMIS KILLA

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli (Vimercate, 14 novembre 1989), è un rapper italiano. Ha frequentato un istituto tecnico e successivamente un alberghiero senza ottenere il diploma, in quanto ha abbandonato in anticipo gli studi per iniziare a lavorare, tra le altre cose come muratore. Alla fine si è dedicato alla musica, principalmente al freestyle. In quel periodo, Emiliano Rudolf veniva chiamato Emilietto (o Emilietto lo zarro). NEl 2007 mentre partecipava al contest di freestyle Tecniche Perfette adotta il nome di Emis Killa.