27 gennaio: inizia il secondo Indipendent Music Week

Ecco il secondo Indipendent Music Week: Beatrice Venezi e Stefano Bonaccini per la musica indipendente, bandi e aggiornamenti per il settore indipendente ed emergente in una full immersion online il 27-28 gennaio.

Indipendent Music Week. Intervengono per un saluto Beatrice Venezi, consulente musica del MIC e Stefano Bonaccini, presidente regione Emilia Romagna. E inoltre interventi sui bandi di Italia Music Lab e Nuovo Imaie e delle regioni Lazio, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna.

A fine articolo il link zoom per l’accesso e il link per la diretta facebook per

collegarsi il 27 gennaio per tutta la giornata

Torna per la seconda edizione l’Independent Music Week. Un incontro on line su Zoom e in diretta Facebook per la giornata del venerdì 27 gennaio dalle ore 10 alle ore 12 e 30 e dalle ore 14 e 30 alle ore 17. Con conclusione il 28 gennaio alle ore 10. Incontro sui bandi fatti, in essere e futuri per coloro che sono legati al circuito del Coordinamento StaGe! e Indies e a quanti vorranno partecipare.

advertisement

Ecco il programma di venerdì 27 gennaio:

Inizio: ore 10 – Saluto di Beatrice Venezi Consulente Musica del MIC

Interverranno:

– 10.15: Italia Music Lab. Ossia la fondazione per l’estero nata dalla Siae.

– Ore 10 e 30 I Bandi in essere e prossimi della Regione Emilia Romagna a cura di Oderso Rubini

– Alle 11.00 I bandi in essere e futuri di LAziosound a cura di Lorenzo Sciarretta e Davide Dose

– Ore 11 e 30 I bandi di Puglia Sounds a cura di Cesare Veronico

– 12.00: Il Presidente del Nuovo Imaie Andrea MIcciche’ interverra’ sui bandi in essere e futuri del Nuovo Imaie

– Alle 12 e 30: Interventi dei Consiglieri Regionali Giuseppe Lombardo della Regione

Sicilia e Alessandro Basso della Regione Friuli Venezia Giulia su Bandi

Conclude la mattinata:

– Claudia Barcellona che interverra’ su Bandi PNRR Transizione Digitale in

Musica in scadenza e Interventi di Altri Istituti e Istituzioni per altri

eventuali bandi da segnalare

Pausa Pranzo

Intorno alle 14 e 30 Assemblea Generale 2023 on Line del Coordinamento StaGe & Indies e delle Associazioni AudioCoop, Aia e Rete dei Festival con saluto del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Interverranno:

Alle ore 14.45 intervengono Luca Fornari per AudioCoop, Roberta Giallo per Aia, Giulia Lozzi per Rete dei Festival, Enrico Capuano per La Squadra. Per Afi il Presidente Sergio Cerruti.

Interverranno inoltre Moreno Conficconi per Obis, Francesco Pozone per Music Day, Giuliano Biasin per Esibirsi, Alex Pierro e Simona Cantelmi per Agimp, Piotta e Claudio Carboni e altri interventi.

Inoltre, interverranno per presentare i loro progetti Silvia Veronesi per il docufilm Kissing Gorbaciov, Maurizio Inchingoli per il libro Musica di Carta, Rambaldo degli Azzoni per il Festival di Parole e Musica a Parigi, Fabrizio Galassi per la compilation su Spotify IMW Independent Music Week ,Renato Marengo per Bixio Academy e altri interventi. Chisura alle ore 17.

Infine, sabato 28 gennaio alle ore 10 Dibattito on line e Conclusioni di Giordano Sangiorgi, coordinatore dell’Independent Music Week

Contatti:

Giordano Sangiorgi

Tel: 0546 604776 – 349 4461825

Email: giordano.sangiorgi@audiocoop.it

Sito: www.meiweb.it

Link zoom:

Max Della Pelle ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.

Argomento: Zoom meeting invitation – Riunione Zoom di Max Della Pelle

Ora: 27 gen 2023 09:30 AM Roma

Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88306606763?pwd=Z3g0YlFZQmFEcjQrZFIxeXU4ak92QT09

Diretta Facebook Pagina MEI

https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui