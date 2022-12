Cagliari: la Polizia avvia l’operazione “Roadpol Alcohol & Drugs”.

L’operazione Roadpol Alcohol & Drugs: di cosa si tratta

Durante la sera tra il 7 e l’8 dicembre 2022, in occasione della festività dell’Immacolata, la Polizia di Stato hanno eseguito l’operazione “Roadpol Alcohol & Drugs“. Questa, era finalizzata al contrasto delle condotte di guida sotto l’effetto di sostanza alcoliche.

Il servizio delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Cagliari si è svolto nell’Hinterland del capoluogo lungo le vie maggiormente interessate dalla movida. Tra queste, naturalmente, la Fiera di Cagliari, che in quel momento svolgeva l’evento musicale “Seven Urban Summit“. Inoltre, controlli anche nelle principali arterie extraurbane della provincia.

L’attività è caratterizzata dall’attenta verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti. A Cagliari ha totalizzato sette denunciati per guida in stato di ebrezza, tra cui due per la fattispecie più grave contraddistinta dal superamento della soglia alcolemica pari a 1,5 g/l. Da segnalare, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria per guida sotto l’influenza dell’alcool relativa a un cagliaritano di ventidue anni neo-patentato al quale son stati decurtati venti punti dalla patente. Nel complesso sono state ritirate sette patenti di guida.

L’età media dei fermati è pari a trent’anni, con sei conducenti al di sotto del dato. Si conferma dunque la tendenza dei più giovani all’assunzione di sostanze alcoliche, specie durante le ore notturne, in concomitanza dei ponti festivi e degli eventi legati alla movida.

