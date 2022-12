“A Natale Consuma Campano”: Ilaria Renna (Aican FC) aderisce all’iniziativa

Il Segretario della Ugl Caserta, nonchè ideatore dell’iniziativa, Ferdinando Palumbo: “Numeri monstre dell’agroalimentare in provincia di Caserta”

Ilaria Renna, presidente di AICAN Fedagromercati Confcommercio, ha aderito all’iniziativa denominata “A Natale Consuma Campano“. Il suo nome ai aggiunge quindi all’elenco dei testimonial d’eccezione che nel 2022 hanno assicurato la loro presenza al comitato promotore.

“Partecipo con piacere – ha dichiarato la Presidente – a quello che si configura come un importante momento di confronto per la valorizzazione della produzione campana e per la sostenibilità del nostro territorio”.

“Con la presidente abbiamo convenuto sulla necessità di intensificare le manifestazioni a sostegno del Consuma Campano“, ha dichiarato il Segretario della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo, ideatore di “A Natale Consuma Campano” e veterano della quindicennale iniziativa.

“Il momento storico dell’agroalimentare nostrano, che nella sola provincia di Caserta è da considerarsi la locomotiva dell’economia e che ha fatto segnare numeri monstre nell’ultimo trimestre, va accompagnato da campagne divulgative e di sensibilizzazione“.