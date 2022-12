Maura Gancitano ospite del “Dicembre Letterario”

Domani 11 Dicembre, al teatro Don Bosco di Villacidro, la filosofa Maura Gancitano sarà ospite del Dicembre Letterario organizzato dal club di Jane Austen Sardegna per presentare il suo libro “Specchio delle mie brame”. Con l’autrice dialogherà Claudia Sarritzu. Appuntamento alle 16

Maura Gancitano ospite del "Dicembre Letterario" – Il Club di Jane Austen Sardegna ospiterà domani pomeriggio la filosofa e scrittrice Maura Gancitano, co-fondatrice del progetto di divulgazione culturale Tlon. L'autrice presenterà, in dialogo con Claudia Sarritzu, "Specchio delle mie brame" (Einaudi), un saggio che indaga l'idea di bellezza e la sua trasformazione nel tempo fino a diventare una prigione che incide in maniera determinante soprattutto sulle donne, facendole spesso sentire inadeguate. Grazie alle scoperte della filosofia, dell'antropologia, della psicologia sociale e della scienza dei dati è possibile però distruggere quell'illusione che impedisce di ascoltare e seguire i i propri desideri e di vivere liberamente i propri corpi.

«Siamo onorate di ospitare Maura Gancitano – dichiara Giuditta Sireus, direttrice artistica del Club –, filosofa e autrice che si occupa con grande efficacia della diffusione della cultura e della filosofia raggiungendo, con il dibattito e per mezzo dei social, un pubblico molto vasto e vario».

Maura Gancitano si occupa nello specifico di filosofia e immaginazione, ricerca interiore, educazione di genere, letteratura e progetti di innovativa vivibilità territoriale. Conduce numerosi seminari di filosofia, ri-narrazione e fioritura personale, in Italia e all’estero. Per l’opera che presenterà domani a Villacidro ha vinto il 2 dicembre scorso (ex aequo con Bianca Pitzorno) il premio Rapallo per la saggistica.

L’incontro con l’autrice si terrà al teatro Don Bosco alle 16.

Il Dicembre Letterario è realizzato con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.