Il FEG finanzia l’autoimpiego di ex lavoratori Air Italy e Porto Canale

Il FEG finanzia l’autoimpiego di ex lavoratori Air Italy e Porto Canale per favorire la creazione di impresa.

E’ questo l’obiettivo di due interventi, finanziati grazie al Feg (Fondo europeo

di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

col cofinanziamento della Regione.

Gli avvisi pubblici sono stati appena pubblicati nelle pagine dell’Aspal.

Per l’intervento che vede beneficiari i 611 ex lavoratori Air Italy

ci sono a disposizione 880 mila euro ed è prevista l’erogazione di

42 contributi ognuno pari a 21 mila euro circa.

Mentre per i 190 ex Porto Canale le risorse a disposizione sono 110 mila euro e sono previsti 5 bonus per un importo pari a 22 mila euro.

“La Regione, attraverso l’Aspal, è riuscita ad avere dall’Europa

importanti risorse – ha affermato Maika Aversano direttrice generale

dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Con questi

finanziamenti, ai quali si sommano i cofinanzimenti regionali – ha

continuato – stiamo mettendo in campo diverse misure di politica attiva

per consentire agli ex lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro per

effetto della globalizzazione o di crisi finanziarie, di avere la

possibilità di ricollocarsi a più presto”.

Entrambi gli avvisi prevedono che i contributi possano essere anche

cumulati tra più soggetti beneficiari che si costituiscono in

associazioni professionali e di impresa (sia societaria che

cooperativa).

Tutte le domande possono essere presentate a partire dal

15 gennaio e fino al 31 marzo e saranno erogate “a sportello” quindi

saranno esaminate in ordine di arrivo e fino all’esaurimento delle

risorse disponibili.