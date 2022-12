HP Sport al Prealpi Master Show schiera tre equipaggi al via

Nuovo impegno per HP Sport, questa volta in occasione del 23° Prealpi Master

Show, la gara in programma nel fine settimana organizzata dal Motoring Club sugli

sterrati attorno a Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo e

Farra di Soligo che, quest’anno rappresenta l’apertura del challenge Raceday Rally

Terra 2022-23.

Tre gli equipaggi al via: Baldan Stefano-Scramuzza Sonia (Mitsubishi

Lancer EVO IX – N4), D’Alicandro Marco-D’Alicandro Luca (Ford Fiesta Rally4) e

Sporzon Elvis-Manocchi Giada (Ford Fiesta Rall4). Il programma le verifiche

tecniche nei giorni venerdì e sabato, con le ricognizioni che avverranno nella sola

giornata di sabato. Lo shakedown, previsto sul territorio di Moriago della Battaglia,

avrà luogo in due tranche fra le 9 e le 12 e quindi fra le 13.30 e le 15.30.

Domenica 18 la partenza è fissata alle ore 7:15 dall’uscita dell’assistenza, posizionata lungo

viale Europa a Farra di Soligo. La prima prova speciale “Master Show” partirà alle

ore 7:30, gli altri passaggi sono previsti alle: 10:55, alle 14:10 e alle 17:20. L’arrivo

dalle ore 18:00 in piazza Martiri della Libertà di Sernaglia della Battaglia.