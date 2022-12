Cosa e come si mangia in Sardegna? Tutti i dati nello studio di Blue Sardinia

Domani all’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari la presentazione della ricerca.

Dall’impatto del Covid sui pranzi e le cene in pandemia e successivamente fino a

oggi, al ruolo dello sport nell’impostazione di una dieta sana.

Saranno presentati domani a partire dalle 15 all’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari tutti i dati raccolti nel secondo report sulle abitudini alimentari dei Sardi. Lo studio è stato realizzato

nell’ambito del Progetto EAT Sardegna da Blue Sardina ASD con il contributo dell’Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, con la collaborazione di un team di professionisti.

La ricerca è stata portata avanti attraverso la somministrazione di questionari ai partecipanti delle giornate dedicate alla prevenzione all’alimentazione e allo sport organizzate nell’ambito del progetto, o online attraverso la piattaforma Moduli di Google. La rilevazione ha coinvolto un campione significativo della popolazione sarda senza distinzione di sesso, età e condizioni fisiche.

Per informazioni relative allo studio o per prenotare un posto per partecipare alla presentazione è possibile contattare la segreteria alla mail bluesardiniaformazione@gmail.com o via telefono al numero 3371104992.