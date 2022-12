Ad Aversa la sfilata Ugl

Nel week end dell’avvento appena trascorso, caratterizzato dal cattivo tempo e dalla corsa allo shopping, la città Normanna ha ospitato lo stand divulgativo dell’iniziativa denominata “A Natale Consuma Campano”

Ad Aversa la sfilata Ugl- Stand allestito dal Segretario Cittadino della Ugl Aversa Giuseppe Cannavale, il quale ha coinvolto numerose aziende ed il gotha del sindacalismo casertano targato Ugl. “È stata una formidabile occasione per sostenere i prodotti del territorio e per sensibilizzare la cittadinanza al consumo delle eccellenze” ha dichiarato il sindacalista “sono stati numerosi i cittadini che si sono avvicinati per ricevere informazioni o semplicemente per condividere le finalità della nostra manifestazione. Intanto ringrazio gli espositori: Bar Pasticceria Pelosi, Pasticceria Mungiguerra, Karma Srl, Ugcons Caserta, Latticini Andreozzi Nicola, Enoteca Il Vino di Carlo Menale, Aican Campania, I contadini produttori di Vino Asprinio e pomodori del Piennolo e la guest star chef Mattia Atzori. Presente il Segretario Territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo ed i Vicesegretari Mauro Naddei e Marianna Grande che hanno tenuto a ricordare come il comitato promotore non abbia a cuore soltanto tradizioni natalizie e gusto, ma anche e soprattutto il lavoro dei tantissimi addetti e la professionalità delle molteplici aziende anche dell’indotto.