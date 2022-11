Tennistavolo Sassari: la A2 maschile a Torino contro il Cus – In campo anche B2 e C2 maschili e C femminile

Riparte la A2 maschile e il tennistavolo Sassari è impegnato sabato a Torino contro il Cus (inizio alle 18.15) per il quinto turno d’andata.

La squadra piemontese ha iniziato il campionato pareggiando il derby con la Torino Eurologistica per 3-3 poi ha incassato due sconfitte: 4-2 in casa della Marcozzi Cagliari e 4-1 sul campo della capolista Paninolab Bagnolese. Proprio le due formazioni di Torino sono in fondo alla classifica con il solo punto del pareggio nella stracittadina.

La formazione universitaria schiera Romualdo Manna, Giacomo Allegranza, Andrea Giai e Lorenzo Cordua, atleta che ha partecipato a diverse edizioni del trofeo internazionale Città dei Candelieri organizzato a Sassari in settembre.

Il terzetto formato da Marco Poma, Ashimiyu Ganiyu e Marco Bressan è apparso in crescita: dopo la sconfitta nella giornata inaugurale contro il Castel Goffredo ha battuto il Pieve e pareggiato contro Milano, mentre recupererà a gennaio il match contro l’altra formazione di Torino.

Le altre squadre- Domenica a Roma (10.30) in campo la B2 maschile contro la Kong Pong. Le due formazioni sono appaiate a due punti insieme alla Muraverese. Entrambe hanno vinto l’unica gara contro il Terni.

Sabato inizia la C femminile regionale, dove il Tennistavolo Sassari propone il quartetto Chiara Scudino, Martina Bonomo, Elena Musio e Maria Laura Mura che ospita a Sassari il Tennistavolo Oristano. Gara che inizia alle 15.30.

Trasferta invece per la C2 maschile che sabato a Decimomannu (ore 17) si gioca una bella festa di salvezza.