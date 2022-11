Peter Gabriel all’Arena di Verona

A quasi dieci anni dal suo ultimo tour europeo, Peter Gabriel torna in Italia con due concerti live a maggio 2023.

Sabato 20 maggio sul palco dell’Arena Verona, l’ex Genesis accompagnato ad alcuni storici collaboratori (Tony Levin, David Rhodes e Manu Katché) lancerà l’atteso prossimo album di inediti “i/o” alternandoli con i suoi vecchi successi.

Prodotti da Live Nation, le 2 date italiane fanno parte di una tournée europea che partirà a Cracovia (Polonia) per proseguire in Italia, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Regno Unito prima di concludersi a Dublino (Irlanda). Il tour continuerà in Nord America tra fine estate e l’autunno, con date e biglietti ancora da annunciare.