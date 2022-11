Presentazione libro fotografico e workshop di Gianpaolo Arena

Presentazione libro fotografico e workshop: 2 Dicembre – Presentazione pubblica del libro A Folktale from Vietnam: Speeding Motorcycles and Roasted Lemongrass (The Velvet)

3-4 Dicembre – Workshop fotografico

20 Novembre – Serata pubblica di incontro sull’editoria fotografica Sarda

Dove:

Cagliari, Castello San Michele.

Occhio Lab, organizzazione dedicata allo studio e divulgazione della cultura visuale, presenta un fitto calendario di eventi sul mondo della fotografia locale e internazionale, che animerà Cagliari nel mese di Novembre.

Venerdì 2 Dicembre il fotografo Gianpaolo Arena, editore del magazine Landscape Stories e fondatore del progetto CALAMITA/Á, osservatorio fotografico sul territorio del Vajont, presenterà al pubblico Cagliaritano il suo ultimo libro A Folktale from Vietnam: Speeding Motorcycles and Roasted Lemongrass (editrice The Velvet). L’incontro pubblico avrà inizio alle 18:30 presso gli spazi del Castello San Michele a Cagliari. In collegamento con l’autore vi sarà la curatrice del progetto editoriale Chiara Capodici, esperta di editoria fotografica e direttrice dello spazio Leporello a Roma, realtà nazionale dedicata al fotolibro. Un momento di condivisione e riflessione sulla fotografia, attraverso le parole di due professionisti del panorama internazionale, attivi da molti anni nella produzione e divulgazione della materia.

La presentazione pubblica verrà seguita il Sabato 3 e la Domenica 4 Dicembre da un workshop intensivo di fotografia ed editoria che avrà come docente Gianpaolo Arena. Una classe di dimensioni ridotte, avrà la possibilità di lavorare gomito a gomito con l’autore. Partendo dalla visione dei lavori dei partecipanti, verranno affrontati i temi della ricerca, della produzione delle immagini, dell’editing, della sequenzialità e la finalizzazione di una narrazione per un fotolibro e una mostra. Le due giornate si svilupperanno attraverso momenti teorici e pratici, accompagnati da un forte aspetto sociale e di confronto di gruppo. Una occasione unica di crescita artistica con un taglio trasversale, aperta a un pubblico ampio che si interessa al mezzo fotografico. Per maggiori informazioni www.occhio-lab.it.

L’evento verrà preceduto Domenica 20 Novembre, da una searata di incontro, dove una corposa kermesse di autori Sardi presenteranno il meglio delle loro pubblicazioni fotografiche. Appuntamento alle 15:45, sempre al Castello San Michele a Cagliari per assistere a un susseguirsi di conversazioni con gli artisti locali che hanno eletto il libro fotografico a loro mezzo espressivo. Confronto, scambio e rafforzamento della comunità artistica, saranno come sempre al centro della serata. L’evento è pubblico, ed è la perfetta occasione per conoscere il fervente mondo della editoria fotografica isolana. saranno presenti: Alessandra Scoppetta con “Nemesi”; Andrea Macis con “Muri”; Beatrice Marinoni “Parafrasi d’amore”; Claudio Rosa con “Latente”; Marco Ceraglia cono “Il ritratto di gruppo più grande del mondo”; Mario Saragato con “Sa petta su sambene sa molte”; Matteo Orani con “Acque Madri”; Matteo Pispisa con “#FFFFFF #000000”; Maurizio Lai con “Eterno ritorno” e Oreri Iniziativa editoriale.

Gli eventi del 20 novembre e 2 dicembre sono organizzati in collaborazione con Orientare srl e il Comune di Cagliari, mentre il workshop del 3 e 4 dicembre è frutto della collaborazione con Orientare srl.

Gli appuntamenti accompagnano la mostra 12 Reportage dalla Marmilla, a cura di SuPalatu e il Consorzio 2 Giare, attualmente in mostra al Castello San MIchele fino al 4 Dicembre.

Per maggiori informazioni

www.occhio-lab.it

info@occhio-lab.it

+39 3701342507

BIOGRAFIA OCCHIO LAB

OCCHIO è un’associazione dedicata allo studio e divulgazione della cultura visuale. Attraverso progetti didattici, espositivi ed editoriali, OCCHIO supporta lo sviluppo della comunità artistica interessata allo studio e utilizzo dell’immagine. I suoi strumenti sono semplici: dialogo, sperimentazione e orizzontalità, colonne d’azione che sorreggono ogni progetto culturale realizzato dall’associazione.

Il nucleo fondatore nasce nel 2020, ma la struttura si amplia costantemente grazie a preziose collaborazioni con istituzioni e professionisti del panorama internazionale. OCCHIO infatti è uno spazio di contatto tra artisti, accademici, pensatori, curiosi e appassionati senza precisi confini di disciplina e territorio. La sua sede è in Sardegna, Italia, isola che per sua natura è stata per secoli un crocevia di popoli e culture. Ed è con questa mentalità di scambio che OCCHIO costruisce pratiche culturali sostenibili, rivolte ad un audience di qualunque età, gender e provenienza.

BIOGRAFIA GIANPAOLO ARENA

Gianpaolo Arena (1975, Italia) sviluppa progetti di ricerca su tematiche ambientali, documentarie e sociali. Il suo lavoro utilizza il paesaggio e il ritratto come modalità per investigare la rappresentazione degli spazi antropizzati e la sostenibilità delle città contemporanee. Dal 2010 è curatore del magazine di fotografia internazionale Landscape Stories e organizza workshop, progetti editoriali ed espositivi. È co-fondatore di CALAMITA/Á (2013-ongoing). Ha scritto testi per monografie, cataloghi e mostre, tra cui: Carlos Casas: Vespers & Madrigals; Raimond Wouda, Céline Clanet e Jan Stradtmann: 1 km; Joël Tettamanti: Past, Present and Future; Karen Knorr & Olivier Richon e Andreas Weinand: Youth Codes. Nel 2016 è stato nominato tra i curatori del Padiglione Venezia per la Biennale di Architettura. Nel 2020 è curatore del progetto MH ART PROJECT, residenza per artisti internazionali in diversi siti delle regioni Champagne/Cognac (Francia) in collaborazione con Barbarito Bancel Architectes/LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Il lavoro di Arena è stato esposto in numerose istituzioni e festival fotografici nazionali (Triennale di Milano; MACRO — Museo d’Arte Contemporanea di Roma; SI Fest) ed internazionali (X Biennale di Architettura di San Paolo, Brasile con lo studio Latitude Platform; Alt+1000, Rossinière, Svizzera). Nel 2021 ha pubblicato The Valley Between Peaks and Stars (Quodlibet). Sempre nel 2021 ha pubblicato A Folktale From Vietnam: Speeding Motorcycles and Roasted Lemongrass (The Velvet Cell). Quest’ultimo progetto è stato esposto a inizio 2022 allo Spazio Choisi a Lugano. Alcune opere sono state acquisite dalla Fondazione Artphilein. Il libro è stato selezionato per una mostra presso l’Athens Fotofestival al Benaki Museum nel 2022.

BIOGRAFIA CHIARA CAPODICI

Chiara Capodici si occupa di fotografia dal 2005, dedicandosi soprattutto alla progettazione di mostre e libri fotografici. È stata assistente alla direzione artistica di Fotografia- festival internazionale di Roma dal 2006-2008. Dal 2009 al 2016, come parte del duo 3/3, ha lavorato sulla produzione e curatela di libri fotografici e la realizzazione di mostre e workshop con una particolare attenzione al mondo dell’editoria. Insegna Grafica Editoriale e Book Making al Corso Triennale di Fotografia di Spazio Labò, Bologna, e Metodologia della Ricerca al dipartimento di Media Arts di NABA Roma.

A gennaio 2017 ha aperto a Roma la libreria Leporello.

A FOLKTALE FROM VIETNAM

“A FOLKTALE FROM VIETNAM: Speeding Motorcycles and Roasted Lemongrass” è il risultato di 8 anni di ricerca e la produzione di una serie di fotografie realizzate in Vietnam nel 2013, 2015 e 2018. Sia le fotografie che i saggi esaminano il complesso legame tra paesaggio e civilizzazione. In questa sequenza ramificata di espansione urbana, luoghi e ritratti possiamo incontrare la compresenza di periodi e culture che a volte si scontrano, a volte si mescolano tra loro. Questo progetto cattura frammenti di rituali e di modi di vivere diversi della società vietnamita contemporanea. Il mio sguardo si sofferma sul presente e sul futuro delle città, tra memoria e decadenza, cultura e capitalismo, folklore e propaganda.