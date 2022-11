Medaglia d’oro stellata per la scuola primaria di Perfugas

MEDAGLIA D’ORO STELLATA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERFUGAS

A.S. 2022-2023

“MONUMENTIAMOCI – IN VIAGGIO TRA I MONUMENTI ADOTTATI, SENTINELLE DELLA BELLEZZA DELLA NOSTRA ITALIA”

CONCORSO NAZIONALE PER LE SCUOLE

Gli alunni:

Belsito Pier Quirico Angelo, Budroni Marzia, Cannas Cristian, Capece Francesca, Cassitta Maria Lucia, Deiana Ivan, Demuro Nicolas, Lecca Christian, Loche Marco, Maxia Agata, Olivati Giulia, Pes Lorenzo, Piga Anita, Piga Nicola, Pinna Adele, Piras Giuseppe, Sanna Gabriele, Satta Veronica, Zallu Natan

che, nell’Anno Scolastico 2021-2022, hanno frequentato la classe terza della Scuola Primaria di Perfugas, guidati dall’ Insegnante Lucia Marras, sono stati premiati per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati nel promuovere il loro Pozzo sacro nuragico, che proprio in questo periodo, vede l’avvio di numerose iniziative per i festeggiamenti del Centenario della sua scoperta (1923-2023).

Il loro video, della durata di 3 minuti, ha partecipato al Concorso Nazionale “MONUMENTIAMOCI – IN VIAGGIO TRA I MONUMENTI ADOTTATI, SENTINELLE DELLA BELLEZZA DELLA NOSTRA ITALIA”, indetto dalla Fondazione Napoli Novantanove, che da anni promuove il Concorso Nazionale, coinvolgendo le scuole e gli studenti di tutta Italia in progetti di conoscenza delle proprie radici culturali e di promozione, valorizzazione e tutela del Patrimonio.

Tra le 173 scuole di tutta Italia partecipanti al concorso, di cui 34 scuole primarie, solo 91 sono state premiate nel “Medagliere 2022”.

La classe terza di Perfugas è tra le 6 scuole primarie premiate con la Medaglia d’oro stellata, l’unica assegnata ad una scuola sarda; seguono, per la nostra isola, 1 Medaglia d’oro e 2 d’argento assegnate all’Istituto Comprensivo di Domusnovas.